Эксперт заявил об унижении Эрдогана со стороны США из-за Швеции и Финляндии
Эксперт Тарасов увидел унижение Эрдогана в согласии пустить Швецию и Финляндию в НАТО
Согласие Турции в отношении вступления Финляндии и Швеции в НАТО не является неожиданным и никак не повлияет на российско-турецкие отношения. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.
По его словам, такой исход событий прогнозировали многие: политолог считает, что в данной ситуации, скорее всего, имеют место определённые "закулисные договорённости". Но в этом есть негативный момент для турецкой стороны: история уже приобрела скандальный характер, а исход стал унижением президента республики Реджепа Эрдогана.
"Американцы карали санкциями Турцию, обещали ей различные действия. Они унизили турок, которые привыкли действовать более-менее свободно, независимо. В данном случае это удар по имиджу Эрдогана однозначно. Это осложнит внутриполитическую ситуацию. Но тем не менее процесс идёт так, как и прогнозировался. Они (американцы. — Прим. Лайфа) устроили скандал. Они мордой под стол провели Эрдогана", — считает собеседник Лайфа.
Несмотря на это, российско-турецкие отношения не испортятся, ведь вся ситуация вокруг Турции, Финляндии и Швеции — вопросы внутренней структуры НАТО, Россия не имеет к этому никакого отношения, убеждён историк.
Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Однако против этого выступила Турция, она поставила десять условий для снятия вето. Хельсинки отказались выполнить одно из этих условий. Однако позже Швеция и Финляндия всё же достигли соглашения с Турцией по вопросу вступления в НАТО.
TUR Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Anadolu Agency via Getty Images