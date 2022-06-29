Эксперт заявил об унижении Эрдогана со стороны США из-за Швеции и Финляндии

Согласие Турции в отношении вступления Финляндии и Швеции в НАТО не является неожиданным и никак не повлияет на российско-турецкие отношения. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.

По его словам, такой исход событий прогнозировали многие: политолог считает, что в данной ситуации, скорее всего, имеют место определённые "закулисные договорённости". Но в этом есть негативный момент для турецкой стороны: история уже приобрела скандальный характер, а исход стал унижением президента республики Реджепа Эрдогана.

"Американцы карали санкциями Турцию, обещали ей различные действия. Они унизили турок, которые привыкли действовать более-менее свободно, независимо. В данном случае это удар по имиджу Эрдогана однозначно. Это осложнит внутриполитическую ситуацию. Но тем не менее процесс идёт так, как и прогнозировался. Они (американцы. — Прим. Лайфа) устроили скандал. Они мордой под стол провели Эрдогана", — считает собеседник Лайфа.