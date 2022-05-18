Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО
Йенс Столтенберг считает, что после того, как эти государства станут членами блока, альянс адаптирует свою систему безопасности на Балтике.
Послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Церемония вручения транслировалась на официальном сайте блока.
Столтенберг отметил, что альянс приветствует подачу заявок Финляндии и Швеции и предоставляет гарантии скорейшего решения необходимых для этого вопросов. Он считает, что со вступлением стран в НАТО альянс адаптирует свою систему безопасности на Балтике.
Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. А сегодня глава МИД Швеции подписала заявку на членство в альянсе. При этом в Кремле сочли, что такой шаг Хельсинки и Стокгольма не укрепит архитектуру безопасности в Европе. Против и Турция: президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать да членству Финляндии и Швеции в НАТО.
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