Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 09:36

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Йенс Столтенберг считает, что после того, как эти государства станут членами блока, альянс адаптирует свою систему безопасности на Балтике.

Послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Церемония вручения транслировалась на официальном сайте блока.

Столтенберг отметил, что альянс приветствует подачу заявок Финляндии и Швеции и предоставляет гарантии скорейшего решения необходимых для этого вопросов. Он считает, что со вступлением стран в НАТО альянс адаптирует свою систему безопасности на Балтике.

Bloomberg узнал об условиях Турции для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Bloomberg узнал об условиях Турции для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. А сегодня глава МИД Швеции подписала заявку на членство в альянсе. При этом в Кремле сочли, что такой шаг Хельсинки и Стокгольма не укрепит архитектуру безопасности в Европе. Против и Турция: президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать да членству Финляндии и Швеции в НАТО.

BannerImage

Shutterstock

Оксана Попова
  • Новости
  • НАТО
  • Финляндия
  • Швеция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar