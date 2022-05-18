Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Йенс Столтенберг считает, что после того, как эти государства станут членами блока, альянс адаптирует свою систему безопасности на Балтике.

Послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Церемония вручения транслировалась на официальном сайте блока.