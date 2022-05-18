Bloomberg узнал об условиях Турции для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО

При этом в США заявляют, что Анкара не выдвигала каких-либо конкретных требований в обмен на поддержку заявок Стокгольма и Хельсинки на членство в Североатлантическом альянсе.

Турция потребовала в ответ на одобрение вступления в НАТО Швеции и Финляндии включить Анкару в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

"Турция хочет быть вновь включённой в программу новейших самолётов F-35, от участия в которой она была отстранена после того, как купила у России системы противоракетной обороны С-400. <...> Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции за обладание ею ракетами С-400", — отмечает издание.

Также уточняется, что у Анкары есть запрос к Вашингтону на покупку десятков боевых самолётов F-16 и комплектов для модернизации ранее приобретённых. При этом представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Турция не выдвигала каких-либо конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс.