В Турции предложили отправить Финляндию и Швецию "в зал ожиданий" вместо НАТО

Лидер одной из партий пояснил, что эти страны "обнимаются с врагами" Анкары.

Турция призывает не пускать Финляндию и Швецию в НАТО и предлагает подержать их на пороге, пока не будут разрешены все острые моменты. Об этом сказал председатель Партии националистического движения республики Девлет Бахчели.

"Всем известен тот факт, что Финляндия, и в особенности Швеция, обнимаются с врагами Турции. Мы будем наблюдать за тем, как с одной стороны нам пожимают руку, а с другой пронизывают кинжал в нашу спину?" — приводит его слова телеканал TRT Haber.

Турецкий политик уверен, сейчас включение этих стран в альянс расшатает отношения между участниками. Поэтому, по его словам, наиболее подходящий вариант — "отвести в комнату ожиданий Финляндию и Швецию".