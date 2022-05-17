В Турции предложили отправить Финляндию и Швецию "в зал ожиданий" вместо НАТО
Лидер одной из партий пояснил, что эти страны "обнимаются с врагами" Анкары.
Турция призывает не пускать Финляндию и Швецию в НАТО и предлагает подержать их на пороге, пока не будут разрешены все острые моменты. Об этом сказал председатель Партии националистического движения республики Девлет Бахчели.
"Всем известен тот факт, что Финляндия, и в особенности Швеция, обнимаются с врагами Турции. Мы будем наблюдать за тем, как с одной стороны нам пожимают руку, а с другой пронизывают кинжал в нашу спину?" — приводит его слова телеканал TRT Haber.
Турецкий политик уверен, сейчас включение этих стран в альянс расшатает отношения между участниками. Поэтому, по его словам, наиболее подходящий вариант — "отвести в комнату ожиданий Финляндию и Швецию".
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что народ страны призвал заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В свою очередь глава отдела внешних связей страны Эфкан Ала призвал страны пересмотреть свои отношения с Рабочей партией Курдистана для вступления в альянс. Но там отвергли ультиматум Анкары, после чего Эрдоган отказался сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО.
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