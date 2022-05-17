Политолог Ветренко объяснила отказ Турции одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Это решение вполне закономерно, так как Анкара с самого начала спецоперации не разделяла мнение стран Североатлантического альянса, считает она.

Отказ Турции одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО является вполне логичным, уверена политолог Инна Ветренко.

"Позиция Турции достаточно выдержанная и эффективная, потому что с начала нашей специальной военной операции они во многом выступали и латентно, и открыто, не разделяя мнение стран Североатлантического альянса, Евросоюза и США и в отношении санкций, и в отношении поставок вооружения", — сказала она в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По словам политолога, данная позиция мотивирована тем, что Швеция и Финляндия демонстрировали недружественное поведение по отношению к Турции. Однако версия про террористов, как отметила Ветренко, предназначена для народа, "чтобы элиты, которые приняли решение наложить вето, могли легитимировать его". Эксперт полагает, что позиция Анкары "является продолжением той логики и того отношения к России, которое она изначально продемонстрировала".