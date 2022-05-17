Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 17:24

Политолог Ветренко объяснила отказ Турции одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Это решение вполне закономерно, так как Анкара с самого начала спецоперации не разделяла мнение стран Североатлантического альянса, считает она.

Отказ Турции одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО является вполне логичным, уверена политолог Инна Ветренко.

"Позиция Турции достаточно выдержанная и эффективная, потому что с начала нашей специальной военной операции они во многом выступали и латентно, и открыто, не разделяя мнение стран Североатлантического альянса, Евросоюза и США и в отношении санкций, и в отношении поставок вооружения", — сказала она в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По словам политолога, данная позиция мотивирована тем, что Швеция и Финляндия демонстрировали недружественное поведение по отношению к Турции. Однако версия про террористов, как отметила Ветренко, предназначена для народа, "чтобы элиты, которые приняли решение наложить вето, могли легитимировать его". Эксперт полагает, что позиция Анкары "является продолжением той логики и того отношения к России, которое она изначально продемонстрировала".

Что пишут шведские и финские СМИ о запрете Турции на вхождение в НАТО
Что пишут шведские и финские СМИ о запрете Турции на вхождение в НАТО

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что его народ призвал заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В свою очередь, глава отдела внешних связей страны Эфкан Ала призвал государства пересмотреть свои отношения с Рабочей партией Курдистана для вступления в альянс. Но там отвергли ультиматум Анкары, после чего Эрдоган отказался сказать да членству Финляндии и Швеции в НАТО.

BannerImage

shutterstock

Оксана Попова
  • Новости
  • НАТО
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Турция
  • Финляндия
  • Швеция
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar