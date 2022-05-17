Сотни наёмников из Чехии отозвали прошения о приёме в украинскую армию

По мнению бывшего военного, боевые действия сначала вызвали огромный интерес у граждан страны, однако сейчас они наконец стали понимать, что это не шутки.

Граждане Чехии, которые в марте подали заявление, выразив желание пополнить ряды украинской армии, массово отзывают прошения. Об этом сообщает издание Lidovky.cz. По мнению авторов статьи, это говорит о том, что желание защитить интересы украинской стороны у жителей страны слабеет.

Информацию об уменьшении числа прошений подтверждают и в Министерстве обороны Чехии. По данным ведомства, сейчас из 600 заявлений осталось 400. Пресс-секретарь Минобороны Яна Зехмейстерова отметила, что количество новых заявок начало сокращаться в последние несколько недель.

По мнению бывшего кадрового военного Люмира Немеца, чехи массово отзывают заявки из-за того, что они начинают осознавать всю серьёзность боевых действий на территории Украины. Он подчеркнул, что сначала случившееся вызывало огромный интерес у граждан страны, однако потом они наконец стали понимать, что это "не шутки, что идут реальные боевые действия, что люди там умирают". 40-летний чех Адам в интервью изданию признался, что он хотел пойти помогать ВСУ, но жена испугалась за него и судьбу их детей и отговорила мужа становиться наёмником.