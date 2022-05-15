Помощник главы Чечни Алаудинов рассказал о ликвидированных в ЛНР наёмниках из США

Среди погибших числится Джозеф Уорд Кларк из Вашингтона, о смерти которого как "представителя американских спецслужб" ранее сообщали в соцсетях. При этом в Госдепе опровергают эти данные.

В городе Рубежном (ЛНР) ликвидированы семь граждан США, участвовавших в боях на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. Он уточнил, что иностранцы погибли на территории завода "Краситель".

"Американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс. — Прим. Лайфа), документы и своё вооружение", — передаёт РИА "Новости" слова помощника чеченского лидера.

Среди погибших, как отметил Алаудинов, числится наёмник Джозеф Уорд Кларк из Вашингтона, о гибели которого как "представителя американских спецслужб" ранее сообщали в соцсетях. При этом в Госдепартаменте США опровергли эти данные. Согласно заявлению официального представителя ведомства Неда Прайса, Кларк якобы жив и находится в безопасности.