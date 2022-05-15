Эксперт Безпалько объяснил, зачем на Украине выпускают указы для освобождённых территорий

В частности, политолог отреагировал на распоряжение, согласно которому учителя Константиновки должны делать доносы на учеников при проявлениях "коллаборационизма".

Украина стремится показать, что по-прежнему контролирует освобождённые Россией от украинских военных территории, поэтому и выпускает указы для этих областей. Об этом в беседе с kp.ru рассказал член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Украина стремится символически продемонстрировать, представить, что эти территории "центральная власть" в Киеве продолжает контролировать. И даже если контроль вдруг будет утрачен, то они всё равно вернутся в состав Украины когда-нибудь. Показывают чёткую уверенность в этом", — сказал Безпалько.

Кроме того, политолог отреагировал на выпущенный указ, согласно которому педагоги учебных заведений города Константиновка обязаны сообщать в администрацию о проявлениях "коллаборационизма" среди учеников, к проявлению которого, в частности, относится их речь на русском языке. По мнению эксперта, повлиять на учителей это может только в плане денежной выгоды за доносы, однако Безпалько сомневается в большом числе стукачей.

Политолог заключил, что противодействие подобным шагам можно найти только во включении освобождённых территорий в состав России навсегда.