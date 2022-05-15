По данным издания, солдат на заводе предупредили о том, чтобы "оставить патрон для себя, потому что никому не хочется попасть в плен".

Как минимум трое бывших солдат Великобритании находятся на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на другого экс-военнослужащего страны.

"Все трое парней на металлургическом заводе служили в Британской армии. Я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта", — сказал бывший боец.

Он добавил, что британские солдаты отправлялись в Незалежную до начала "Операции Z", чтобы "присоединиться к украинцам на востоке страны", однако военных отправили на юг, где они укрепили неонацистский полк "Азов". Как сообщают бойцы, заблокированные на "Азовстали", один из соотечественников тяжело ранен. По данным издания, военных на заводе предупредили о том, чтобы "оставить патрон для себя, потому что никому не хочется попасть в плен".