В "Азове" организовали передачу информации о противнике по американскому стандарту SALUTE

Об этом свидетельствуют обнаруженные на базе нацбатальона бумаги, которые были изданы в 2016 году оперативным отделом штаба первого батальона полка под подписью его командира Прокопенко Д.Г.

Обмен информацией о противнике в украинском батальоне "Азов" был организован по американскому стандарту SALUTE. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондентов на мариупольской базе нацбатальона.

По данным издания, в частности, среди бумаг было обнаружено руководство для командиров групп и взводов первого батальона полка отдельного отряда специального назначения "Азов" по предоставлению ежедневного и текущего отчёта о противнике по стандарту SALUTE, который был разработан и принят в корпусе морской пехоты США.

Найденный документ был издан в 2016 году оперативным отделом штаба первого батальона полка "Азов" под подписью его командира Прокопенко Д.Г. Руководство было составлено на трёх языках: русском, английском и украинском. В качестве примера было предоставлено сообщение морских пехотинцев о перемещении талибов* в Афганистане.

Ранее Лайф рассказал, что на базе "Азова" в Мариуполе нашли учебник "Английский для военных". В книге описана история, внутренняя структура, этапы расширения блока НАТО, а также описаны традиции и правила, принятые в армиях США и Великобритании.