ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 мая 2022, 12:53
4908

В "Азове" организовали передачу информации о противнике по американскому стандарту SALUTE

Об этом свидетельствуют обнаруженные на базе нацбатальона бумаги, которые были изданы в 2016 году оперативным отделом штаба первого батальона полка под подписью его командира Прокопенко Д.Г.

Обмен информацией о противнике в украинском батальоне "Азов" был организован по американскому стандарту SALUTE. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондентов на мариупольской базе нацбатальона.

По данным издания, в частности, среди бумаг было обнаружено руководство для командиров групп и взводов первого батальона полка отдельного отряда специального назначения "Азов" по предоставлению ежедневного и текущего отчёта о противнике по стандарту SALUTE, который был разработан и принят в корпусе морской пехоты США.

Найденный документ был издан в 2016 году оперативным отделом штаба первого батальона полка "Азов" под подписью его командира Прокопенко Д.Г. Руководство было составлено на трёх языках: русском, английском и украинском. В качестве примера было предоставлено сообщение морских пехотинцев о перемещении талибов* в Афганистане.

На базе "Азова" нашли план по выходу к границам России
На базе "Азова" нашли план по выходу к границам России

Ранее Лайф рассказал, что на базе "Азова" в Мариуполе нашли учебник "Английский для военных". В книге описана история, внутренняя структура, этапы расширения блока НАТО, а также описаны традиции и правила, принятые в армиях США и Великобритании.

* Деятельность "Талибана" запрещена ООН.

BannerImage

Getty Images / NurPhoto

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar