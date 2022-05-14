Появились кадры из бомбоубежища на территории "Азовстали"

На складских полках убежища сейчас совсем пусто, как и в 800-литровых баках для воды. Внутри помещений расклеены различные плакаты с инструкциями.

Кадры из бомбоубежища на территории "Азовстали". Видео © Telegram / РИА "Новости"

Кадры из бомбоубежища на территории завода "Азовсталь" опубликовало РИА "Новости". По рассказам эвакуировавшихся оттуда мирных жителей, которых силой удерживали в подвалах, на объекте по-прежнему скрываются боевики "Азова" и украинские военные. В агентстве отметили, что почти все встречающиеся надписи в этом убежище — на русском языке.

Главный вход в комбинат закрыт, попасть туда можно лишь через боковую металлическую дверь. Спустившись вниз, примерно на уровне четырёх-пяти метров под землёй видишь толстые бронированные двери с вентилями для герметичного закрывания. В помещениях бомбоубежища ободраны краска и штукатурка. Далее встречается другая бронированная дверь толщиной примерно пять сантиметров, а за ней — коридор, который ведёт к "Посту № 2". Там же находится вход в вентиляционную комнату, где стоят воздушные фильтры высотой полтора метра.

Далее следует переход в электрощитовую. Указывается, что ящики для щитков пусты, оборудование выдрано, а на стене расположена схема электроснабжения. Рядом находятся туалеты. Далее показывают комнату для хранения средств индивидуальной защиты, там же должны находиться домкраты и кувалды, но на полке лежит только один веник.

Затем идёт "Пост № 3", где расположена система водоснабжения. Однако баки, вместимость каждого из которых составляет 800 литров, пустые. Рядом на стене висит плакат с текстом украинского закона "О гражданской обороне", а также инструкция на русском языке об использовании убежища "для нужд народного хозяйства". Там также написано, что работоспособность всего оборудования должна быть полностью сохранена.

Следом — склад продуктов, а рядом с ним на стене указываются следующие нормы закладки продуктов по убежищу: "Сухари — 270 кг, консервы — 153 кг, сахар — 45 кг". На данный момент на полках находятся лишь пустые коробки с надписями "Сухари" и "Сахар". Затем корреспондент проходит в медицинский пост. В помещении расклеены плакаты с инструкциями по оказанию медпомощи и остановке кровотечения.