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Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 20:36
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В Кремле прокомментировали слухи об "ультиматумах" Украины по "Азовстали"

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, не нужно читать телеграм-каналы, где распространяются подобные сообщения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи об "ультиматумах" со стороны власти Украины по поводу "Азовстали" и находящихся там националистов.

Ранее один из российских телеграм-каналов сообщил, что Киев якобы поставил ультиматум Москве по "Азовстали", где заблокированы украинские боевики, при этом утверждалось про угрозы российским военнопленным.

"Не читайте эти телеграм-каналы", — сказал РИА "Новости" представитель Кремля.

Украинские националисты попросили Илона Маска забрать их с заблокированной "Азовстали"
Украинские националисты попросили Илона Маска забрать их с заблокированной "Азовстали"

Ранее экс-комбат "Азова" раскрыл детали операции по деблокаде Мариуполя, которую готовят ВСУ. Он уточнил, что времени на организацию нужно много, а заблокированные боевики могут освобождения из котла не дождаться.

Замкомандира "Азова" Паламар заявил о 600 раненых боевиках в Мариуполе
Замкомандира "Азова" Паламар заявил о 600 раненых боевиках в Мариуполе
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ТАСС / Пётр Ковалёв

Иван Косицын
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