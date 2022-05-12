В Кремле прокомментировали слухи об "ультиматумах" Украины по "Азовстали"
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, не нужно читать телеграм-каналы, где распространяются подобные сообщения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи об "ультиматумах" со стороны власти Украины по поводу "Азовстали" и находящихся там националистов.
Ранее один из российских телеграм-каналов сообщил, что Киев якобы поставил ультиматум Москве по "Азовстали", где заблокированы украинские боевики, при этом утверждалось про угрозы российским военнопленным.
"Не читайте эти телеграм-каналы", — сказал РИА "Новости" представитель Кремля.
Ранее экс-комбат "Азова" раскрыл детали операции по деблокаде Мариуполя, которую готовят ВСУ. Он уточнил, что времени на организацию нужно много, а заблокированные боевики могут освобождения из котла не дождаться.
ТАСС / Пётр Ковалёв