Полянский: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не ударит по безопасности России
При этом дипломат выразил надежду, что Хельсинки и Стокгольм не присоединятся к Североатлантическому альянсу, но если это произойдёт, то "это будет худшим решением для них, а не для РФ".
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет ударом по безопасности России. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Москва готова противостоять угрозе альянса.
"Я не думаю, что это (вступление Швеции и Финляндии в НАТО. — Прим. Лайфа) будет действительно ударом по безопасности России. Надеюсь, они не вступят. Но если они это сделают, то это будет худшим решением для них, а не для России. Россия готова противостоять угрозе НАТО. Россия предприняла необходимые меры предосторожности для этого", — подчеркнул дипломат в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd.
Кроме того, Полянский добавил, что вступление Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс не очень сильно изменит ситуацию в сфере безопасности в Европе, "в которой доминирует и которую усугубляет натовская угроза России в течение многих лет".
Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин поддержали срочное вступление страны в НАТО. В заявлении лидеров говорится, что шаги, необходимые для принятия этого решения, будут сделаны в течение нескольких дней. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО не сделает континент более безопасным.
ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI