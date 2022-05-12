Полянский: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не ударит по безопасности России

При этом дипломат выразил надежду, что Хельсинки и Стокгольм не присоединятся к Североатлантическому альянсу, но если это произойдёт, то "это будет худшим решением для них, а не для РФ".

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет ударом по безопасности России. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Москва готова противостоять угрозе альянса.

"Я не думаю, что это (вступление Швеции и Финляндии в НАТО. — Прим. Лайфа) будет действительно ударом по безопасности России. Надеюсь, они не вступят. Но если они это сделают, то это будет худшим решением для них, а не для России. Россия готова противостоять угрозе НАТО. Россия предприняла необходимые меры предосторожности для этого", — подчеркнул дипломат в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd.