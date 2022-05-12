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Опубликовано 12 мая 2022, 23:17

Полянский: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не ударит по безопасности России

При этом дипломат выразил надежду, что Хельсинки и Стокгольм не присоединятся к Североатлантическому альянсу, но если это произойдёт, то "это будет худшим решением для них, а не для РФ".

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет ударом по безопасности России. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Москва готова противостоять угрозе альянса.

"Я не думаю, что это (вступление Швеции и Финляндии в НАТО. — Прим. Лайфа) будет действительно ударом по безопасности России. Надеюсь, они не вступят. Но если они это сделают, то это будет худшим решением для них, а не для России. Россия готова противостоять угрозе НАТО. Россия предприняла необходимые меры предосторожности для этого", — подчеркнул дипломат в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd.

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Кроме того, Полянский добавил, что вступление Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс не очень сильно изменит ситуацию в сфере безопасности в Европе, "в которой доминирует и которую усугубляет натовская угроза России в течение многих лет".

Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин поддержали срочное вступление страны в НАТО. В заявлении лидеров говорится, что шаги, необходимые для принятия этого решения, будут сделаны в течение нескольких дней. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО не сделает континент более безопасным.

В МИД РФ предупредили, что Москва ответит на вступление Финляндии в НАТО
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ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI

Иван Косицын
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