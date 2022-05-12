Полянский: Россия изменила позицию по вопросу вступления Украины в Евросоюз

По его словам, Москва в настоящее время не видит дипломатических вариантов решения конфликта в Незалежной.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что позиция России по вступлению Украины в ЕС изменилась. По его словам, сейчас линия Москвы в данном вопросе схожа с видением по членству Незалежной в НАТО.

"Без демилитаризации и денацификации Украины невозможно принести мир в этот регион, противостоять угрозе", — объяснил Полянский в интервью Unherd News.

По словам дипломата, членство в ЕС больше не может быть частью мирного соглашения. При этом он заметил, что Москва сейчас не видит дипломатических вариантов решения конфликта на Украине.