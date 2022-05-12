Полянский: Россия изменила позицию по вопросу вступления Украины в Евросоюз
По его словам, Москва в настоящее время не видит дипломатических вариантов решения конфликта в Незалежной.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что позиция России по вступлению Украины в ЕС изменилась. По его словам, сейчас линия Москвы в данном вопросе схожа с видением по членству Незалежной в НАТО.
"Без демилитаризации и денацификации Украины невозможно принести мир в этот регион, противостоять угрозе", — объяснил Полянский в интервью Unherd News.
По словам дипломата, членство в ЕС больше не может быть частью мирного соглашения. При этом он заметил, что Москва сейчас не видит дипломатических вариантов решения конфликта на Украине.
Напомним, после переговоров России и Украины в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе озвучивания письменных предложений со стороны делегации Киева рассказал, что одним из пунктов было не возражать против вступления Незалежной в Евросоюз. Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заметил, что Украина может вступить в ЕС, но "кто бы предложил".
ТАСС / АР / John Minchillo