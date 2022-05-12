ВС РФ уничтожили под Харьковом украинскую станцию контрбатарейной борьбы производства США

Также за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Недалеко от Харькова крылатыми ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства. Об этом сообщил на брифинге вечером 12 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледара ДНР, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", — уточнил он.