СМИ: Силы ПВО России сбили две ракеты над Херсоном
Речь идёт о боеприпасах с кассетной боевой частью, утверждают в силовых структурах.
Взрывы в Херсоне связаны с тем, что российские средства ПВО сбили две ракеты на северной окраине города. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.
"По предварительным данным, российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона с кассетной боевой частью", — уточнил собеседник агентства.
Ранее Администрация Херсонской области Украины решила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом местные власти исключили возможность каких-либо переговоров с Киевом.
ТАСС / Виталий Невар