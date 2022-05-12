СМИ: Силы ПВО России сбили две ракеты над Херсоном

Речь идёт о боеприпасах с кассетной боевой частью, утверждают в силовых структурах.

Взрывы в Херсоне связаны с тем, что российские средства ПВО сбили две ракеты на северной окраине города. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"По предварительным данным, российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона с кассетной боевой частью", — уточнил собеседник агентства.