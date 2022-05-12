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Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 17:10
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СМИ: Силы ПВО России сбили две ракеты над Херсоном

Речь идёт о боеприпасах с кассетной боевой частью, утверждают в силовых структурах.

Взрывы в Херсоне связаны с тем, что российские средства ПВО сбили две ракеты на северной окраине города. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"По предварительным данным, российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона с кассетной боевой частью", — уточнил собеседник агентства.

РИА "Новости": В центре Херсона слышны мощные взрывы
РИА "Новости": В центре Херсона слышны мощные взрывы

Ранее Администрация Херсонской области Украины решила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом местные власти исключили возможность каких-либо переговоров с Киевом.

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ТАСС / Виталий Невар

Андрей Бражников
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