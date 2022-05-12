ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 17:02
4801

Бойцы ЛНР предотвратили попытку украинских националистов вновь занять Рубежное

Сейчас город под контролем военных республики. От нацбатов и ВСУ также очищены прилегающие промышленные зоны.

Войска ЛНР не дали нацистам прорваться в Рубежное. Видео © Telegram / "Народная милиция ЛНР"

Силы ЛНР не дали прорваться украинским националистам в город Рубежное, который ранее перешёл под контроль республики. Об этом сообщает Народная милиция региона.

"Была предотвращена попытка прорыва укрофашистских войск из населённого пункта Приволье в направлении населённого пункта Рубежное. Противник понёс потери и вынужден был отступить", уточнил боец ЛНР с позывным Заря.

На публикуемых кадрах военные ЛНР держат оборону города вдоль железнодорожных путей и прицельным огнём заставляют ВСУ и членов нацбатов отступить. Как отмечается, от украинских боевиков также очищена промышленная зона Рубежного.

Помощник Кадырова: Выбитые из Рубежного остатки ВСУ заблокированы на заводе "Заря"
Помощник Кадырова: Выбитые из Рубежного остатки ВСУ заблокированы на заводе "Заря"

Ранее Лайф писал, что военнослужащие ВСУ прибегают к различным уловкам для отъезда из Рубежного, перешедшего под контроль ЛНР. Одна из них — маскировка под беженцев. Сейчас в городе остаётся от 3500 до 4000 мирных жителей, уехавшие пока возвращаться не спешат из-за обстрелов Киева.

BannerImage

Telegram / "Народная милиция ЛНР"

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar