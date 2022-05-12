Бойцы ЛНР предотвратили попытку украинских националистов вновь занять Рубежное

Сейчас город под контролем военных республики. От нацбатов и ВСУ также очищены прилегающие промышленные зоны.

Войска ЛНР не дали нацистам прорваться в Рубежное. Видео © Telegram / "Народная милиция ЛНР"

Силы ЛНР не дали прорваться украинским националистам в город Рубежное, который ранее перешёл под контроль республики. Об этом сообщает Народная милиция региона.

"Была предотвращена попытка прорыва укрофашистских войск из населённого пункта Приволье в направлении населённого пункта Рубежное. Противник понёс потери и вынужден был отступить", — уточнил боец ЛНР с позывным Заря.

На публикуемых кадрах военные ЛНР держат оборону города вдоль железнодорожных путей и прицельным огнём заставляют ВСУ и членов нацбатов отступить. Как отмечается, от украинских боевиков также очищена промышленная зона Рубежного.