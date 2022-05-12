Бойцы ЛНР предотвратили попытку украинских националистов вновь занять Рубежное
Сейчас город под контролем военных республики. От нацбатов и ВСУ также очищены прилегающие промышленные зоны.
Войска ЛНР не дали нацистам прорваться в Рубежное. Видео © Telegram / "Народная милиция ЛНР"
Силы ЛНР не дали прорваться украинским националистам в город Рубежное, который ранее перешёл под контроль республики. Об этом сообщает Народная милиция региона.
"Была предотвращена попытка прорыва укрофашистских войск из населённого пункта Приволье в направлении населённого пункта Рубежное. Противник понёс потери и вынужден был отступить", — уточнил боец ЛНР с позывным Заря.
На публикуемых кадрах военные ЛНР держат оборону города вдоль железнодорожных путей и прицельным огнём заставляют ВСУ и членов нацбатов отступить. Как отмечается, от украинских боевиков также очищена промышленная зона Рубежного.
Ранее Лайф писал, что военнослужащие ВСУ прибегают к различным уловкам для отъезда из Рубежного, перешедшего под контроль ЛНР. Одна из них — маскировка под беженцев. Сейчас в городе остаётся от 3500 до 4000 мирных жителей, уехавшие пока возвращаться не спешат из-за обстрелов Киева.
Telegram / "Народная милиция ЛНР"