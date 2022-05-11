Помощник Кадырова: Выбитые из Рубежного остатки ВСУ заблокированы на заводе "Заря"
Эту операцию проводила Народная милиция ЛНР совместно с бойцами спецназа "Ахмат" Чеченской Республики. Сейчас они вместе вышли к селу Воеводовка.
Украинские солдаты, которые были выбиты из освобождённого города Рубежного, оказались заблокированными на заводе "Заря". Об этом сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
"У нас была задача от левого фланга завода "Заря" до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод "Заря", — приводит его слова РИА "Новости".
Кроме того, Алаудинов сообщил, что данную операцию проводила Народная милиция Луганской Народной Республики совместно с бойцами спецназа "Ахмат" Чеченской Республики. Сейчас они вместе вышли к селу Воеводовка.
Напомним, о полном освобождении от украинских националистов города Рубежного Луганской области стало известно 25 апреля. Спецподразделение "Ахмат" совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР атаковало последние позиции ВСУ в городе, нанеся им огромные потери. После этого украинские подразделения в спешке покинули линию боевых действий.
ТАСС / Станислав Красильников