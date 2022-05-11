Захарова заявила, что контакты с Украиной по переговорному процессу продолжаются
Кроме того, она прокомментировала недавнее заявление Вашингтона о том, что американские власти не видят "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования ситуации в Незалежной.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала переговорный процесс между Россией и Украиной.
"Хотела бы подчеркнуть, что это направление комментируется у нас теми людьми, которым оно было вверено. В частности, недавно были сделаны заявления господином [помощником президента РФ Владимиром] Мединским, поэтому контакты осуществляются", — сообщила Захарова в эфире радио Sputnik.
Кроме того, она прокомментировала слова Вашингтона о том, что американские власти не видят "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования ситуации на Украине. По мнению Захаровой, подобные заявления делаются под влиянием происходящей смены действующего состава администрации США, поэтому они часто содержат недосказанность и противоречат друг другу.
Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялась последняя очная встреча делегаций России и Украины. После неё президент РФ сказал, что переговоры вернулись в тупиковую ситуацию. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс развивается без динамики, а глава МИД Сергей Лавров и вовсе отметил "огромный шаг назад" со стороны Киева.
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