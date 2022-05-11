Захарова заявила, что контакты с Украиной по переговорному процессу продолжаются

Кроме того, она прокомментировала недавнее заявление Вашингтона о том, что американские власти не видят "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования ситуации в Незалежной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала переговорный процесс между Россией и Украиной.

"Хотела бы подчеркнуть, что это направление комментируется у нас теми людьми, которым оно было вверено. В частности, недавно были сделаны заявления господином [помощником президента РФ Владимиром] Мединским, поэтому контакты осуществляются", — сообщила Захарова в эфире радио Sputnik.