Вашингтон создал худший из возможных вариантов существования для Украины — в качестве марионетки НАТО на пороге РФ, но без натовского зонтика безопасности, пишет обозреватель издания Эндрю Дэй.

Американская администрация проигнорировала опасения российской стороны из-за расширения НАТО на восток — это привело к эскалации конфликта на Украине. Таким заявлением в статье для журнала Week поделился обозреватель Эндрю Дэй. Как утверждает автор материала, мнение о том, что Североатлантический альянс носит "сугубо оборонительный характер", является ошибочным.

"Независимо от того, угрожало НАТО России или нет, Владимир Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации. Более того, эти опасения были вполне предсказуемыми, и конфликта можно было бы избежать, если бы Вашингтон отнёсся к ним серьёзно", — пишет Дэй.

Обозреватель также напомнил о том, что Вашингтон перед началом российской спецоперации на Украине отказался обсуждать с Москвой вопросы о расширении НАТО. Дэй посчитал этот факт "загадочным", поскольку западные лидеры в частном порядке заявили властям Украины, что Киев "не будет членом НАТО".

"США создали худший из возможных вариантов существования для Украины — в качестве марионетки НАТО на пороге России, но без натовского зонтика безопасности", — констатировал обозреватель.

И США теперь следует работать над тем, чтобы Украина стала нейтральным государством, добавил автор.