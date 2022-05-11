Helsingin Sanomat узнала о планах Финляндии и Швеции одновременно подать заявки на вступление в НАТО
Идеально, чтобы заявления на вступление в Североатлантический альянс можно было доставить в штаб-квартиру военного блока одновременно, утверждает издание.
Власти Финляндии и Швеции, вероятно, подадут заявки на вступление в НАТО одновременно в начале следующей недели. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на свои источники.
"Финляндия и Швеция планируют подать свои заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели. Идеально, чтобы заявления можно было доставить в штаб-квартиру одновременно", — подчёркивает издание.
Как стало известно ранее, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин обнародуют своё мнение по возможному членству страны в альянсе 12 мая. В канцелярии финского главы заявляли, что в ходе визита в Стокгольм 17–18 мая он проведёт переговоры с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, темой разговора станут решения в области политики безопасности двух стран. Ожидается, что лидеры Финляндии и Швеции объявят о совместном решении присоединиться к НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия планировали вступить в НАТО летом. В альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. Россия, в свою очередь, предупредила государства о последствиях вступления в альянс. Позже стало известно, что страны намерены одновременно подать заявку на присоединение к НАТО уже в середине мая. А посол РФ в Канаде Олег Степанов предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
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