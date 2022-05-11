Helsingin Sanomat узнала о планах Финляндии и Швеции одновременно подать заявки на вступление в НАТО

Идеально, чтобы заявления на вступление в Североатлантический альянс можно было доставить в штаб-квартиру военного блока одновременно, утверждает издание.

Власти Финляндии и Швеции, вероятно, подадут заявки на вступление в НАТО одновременно в начале следующей недели. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на свои источники.

"Финляндия и Швеция планируют подать свои заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели. Идеально, чтобы заявления можно было доставить в штаб-квартиру одновременно", — подчёркивает издание.