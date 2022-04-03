Столтенберг: В НАТО готовы быстро принять Финляндию и Швецию в альянс при их желании
По словам генсека блока, все 30 союзников будут им очень рады, однако финальное решение остаётся за этими странами.
В НАТО будут рады принять в альянс Финляндию и Швецию, которые сохраняют нейтралитет, и обеспечить им возможность быстрого вступления, если страны этого захотят. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.
"Конечно, это им решать, но, если они подадут заявки, я ожидаю, что все 30 союзников им будут очень рады. И мы найдём способ сравнительно быстро принять их в альянс, если они так захотят", — сказал он.
До этого Финляндия и Швеция обсуждали вопрос отказа от соблюдаемого ими нейтралитета для вступления в Североатлантический альянс из-за российской спецоперации на Украине.
Ранее премьер Швеции признала, что вступление страны в НАТО дестабилизирует ситуацию. Внеблоковые государства Европы сообщили, что намерены направить заявки на вступление в Североатлантический альянс, однако пока конкретных действий не принималось.
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