Белый дом: Вашингтон даст Киеву право самому определить политическое будущее государства
Но "Операции Z", которую проводит Россия, необходимо дать отпор, поэтому США продолжат оказывать Украине военную и иную поддержку, отметили в администрации.
Соединённые Штаты предоставят Украине возможность самой определить собственное политическое будущее. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Рон Клейн в эфире телеканала ABC.
"Что касается политического будущего Украины, то его должна определить сама Украина", — сказал он.
При этом он подчеркнул, что "Операции Z", которую проводит Россия в Незалежной, необходимо дать отпор. Клейн отметил, что именно для этого американские власти и делают "столь многое". Так, Вашингтон пытается поддержать президента Украины Владимира Зеленского оружием и иной помощью.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что судьба санкций против России зависит от результатов переговоров Киева и Москвы. По его словам, цель рестрикций заключается не в том, чтобы "быть бесконечными". Он добавил, что вопрос снятия ограничений в перспективе зависит от РФ.
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