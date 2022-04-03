Белый дом: Вашингтон даст Киеву право самому определить политическое будущее государства

Но "Операции Z", которую проводит Россия, необходимо дать отпор, поэтому США продолжат оказывать Украине военную и иную поддержку, отметили в администрации.

Соединённые Штаты предоставят Украине возможность самой определить собственное политическое будущее. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Рон Клейн в эфире телеканала ABC.

"Что касается политического будущего Украины, то его должна определить сама Украина", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что "Операции Z", которую проводит Россия в Незалежной, необходимо дать отпор. Клейн отметил, что именно для этого американские власти и делают "столь многое". Так, Вашингтон пытается поддержать президента Украины Владимира Зеленского оружием и иной помощью.