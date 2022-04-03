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Регион
Опубликовано 3 апреля 2022, 15:15
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Белый дом: Вашингтон даст Киеву право самому определить политическое будущее государства

Но "Операции Z", которую проводит Россия, необходимо дать отпор, поэтому США продолжат оказывать Украине военную и иную поддержку, отметили в администрации.

Соединённые Штаты предоставят Украине возможность самой определить собственное политическое будущее. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Рон Клейн в эфире телеканала ABC.

"Что касается политического будущего Украины, то его должна определить сама Украина", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что "Операции Z", которую проводит Россия в Незалежной, необходимо дать отпор. Клейн отметил, что именно для этого американские власти и делают "столь многое". Так, Вашингтон пытается поддержать президента Украины Владимира Зеленского оружием и иной помощью.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что судьба санкций против России зависит от результатов переговоров Киева и Москвы. По его словам, цель рестрикций заключается не в том, чтобы "быть бесконечными". Он добавил, что вопрос снятия ограничений в перспективе зависит от РФ.

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Getty Images / Samuel Corum

Евгения Колесникова
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