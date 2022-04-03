ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 апреля 2022, 15:12

Блинкен ушёл от ответа на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

По его словам, Незалежная имеет возможности "защитить себя, сдержать российскую агрессию" и может рассчитывать в этом на поддержку Вашингтона.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ушёл от прямого ответа на вопрос, предоставит ли Вашингтон Киеву гарантии безопасности в рамках урегулирования конфликта, но пообещал сделать всё, чтобы у страны были необходимые возможности для защиты.

"Всё это решать украинцам. То есть, если они договорятся о чём-то, что отвечает их потребностям, сохраняет их суверенитет, их независимость, мы их поддержим. Мы не будем меньшими украинцами, чем сами украинцы. Мы не будем большими украинцами, чем украинцы", — сказал Блинкен телеканалу CNN.

Он добавил, что в будущем США со своими союзниками захотят убедиться в том, что "делают всё возможное, чтобы гарантировать, что это [конфликт на Украине] не повторится вновь".

По словам Блинкена, Незалежная имеет возможности "защитить себя, сдержать российскую агрессию" и может рассчитывать в этом на поддержку Вашингтона.

Блинкен рассказал о работе со странами мира для передачи Украине вооружений
Блинкен рассказал о работе со странами мира для передачи Украине вооружений

Ранее Блинкен заявил, что судьба санкций против России зависит от результатов переговоров Киева и Москвы. По словам госсекретаря США, цель рестрикций заключается не в том, чтобы "быть бесконечными". Он добавил, что вопрос снятия ограничений в перспективе зависит от РФ.

BannerImage

Twitter / @SecBlinken

Ирина Мусина
  • Новости
  • Энтони Блинкен
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar