Блинкен ушёл от ответа на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

По его словам, Незалежная имеет возможности "защитить себя, сдержать российскую агрессию" и может рассчитывать в этом на поддержку Вашингтона.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ушёл от прямого ответа на вопрос, предоставит ли Вашингтон Киеву гарантии безопасности в рамках урегулирования конфликта, но пообещал сделать всё, чтобы у страны были необходимые возможности для защиты.

"Всё это решать украинцам. То есть, если они договорятся о чём-то, что отвечает их потребностям, сохраняет их суверенитет, их независимость, мы их поддержим. Мы не будем меньшими украинцами, чем сами украинцы. Мы не будем большими украинцами, чем украинцы", — сказал Блинкен телеканалу CNN.

Он добавил, что в будущем США со своими союзниками захотят убедиться в том, что "делают всё возможное, чтобы гарантировать, что это [конфликт на Украине] не повторится вновь".

По словам Блинкена, Незалежная имеет возможности "защитить себя, сдержать российскую агрессию" и может рассчитывать в этом на поддержку Вашингтона.