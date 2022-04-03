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Опубликовано 3 апреля 2022, 15:00

Бастрыкин поручил расследовать попытку теракта в месте раздачи помощи в Киевской области

При патрулировании военнослужащие Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство, изготовленное из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса. Опасный район оцепили, а людей эвакуировали.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства попытки совершения теракта в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Бастрыкин поручил следователям осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к покушению на совершение теракта", — сказано в записи.

Отмечается, что военнослужащие Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гумпомощи населению при патрулировании территории. Опасный участок незамедлительно оцепили, а гражданское население из близлежащих зданий эвакуировали на безопасное расстояние. Сапёры ведомства установили, что взрывное устройство было изготовлено из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса.

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Ранее Лайф рассказывал, что Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение военным ВСУ в геноциде населения Донбасса. В ведомстве зафиксировали нарушения украинскими военными Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него и других соответствующих международно-правовых актов.

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