Военные Народной милиции ЛНР зачищают город Рубежное от украинских националистов

За минувшие сутки националисты выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по территории ЛНР, под обстрелы попали два населённых пункта — Донецкий и Первомайск.

Бойцы НМ ЛНР зачищают город Рубежное от украинских националистов. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики проводят зачистку города Рубежное от украинских националистов. За прошедшие сутки они уничтожили 20 противников, сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно: 20 человек личного состава, три БМП и две единицы автомобильной техники", — говорится в сообщении.

При этом украинские силовики продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населённых пунктов ЛНР, которые не являются военными, отметил Филипоненко. Так, за минувшие сутки националисты выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра по территории ЛНР, под обстрелы попали два населённых пункта — Донецкий и Первомайск.

По данным НМ ЛНР, в результате обстрела в Донецком оказался разрушен дом и четыре хозпостройки. В Первомайске получила ранения женщина 1985 года рождения, также националисты разрушили и повредили два жилых дома и пять хозпостроект, ясли-сад "Колобок". Бойцы республики обнаружили и пресекли огневую активность по мирным жителям дежурными средствами позиции ВСУ.