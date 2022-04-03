Сложившие оружие бойцы ВСУ рассказали, как планировали взорвать мост в ЛНР

В плену оказались водитель украинской армии и глава блокпоста в Городище, боец Национальной гвардии Украины. Сначала они сбежали и прятались в лесу, а потом решили сдаться солдатам ЛНР.

В Городище Луганской Народной Республики прошли следственные действия в отношении двух пленных украинских военных, которые должны были по приказу взорвать один из мостов в городе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента на месте событий.

По данным агентства, в плену оказались двое — водитель украинской армии и глава блокпоста в Городище, боец Национальной гвардии Украины. В феврале после новостей о приближающихся российских танках они сначала сбежали и прятались в лесу, а потом решили сдаться местным жителям в ЛНР.

Взорвать мост в Городище украинские бойцы, прикреплённые к блокпосту, должны были с помощью 10 кумулятивных зарядов, спрятанных в одном из дотов недалеко от блокпоста. После этого им необходимо было отступить. Однако этого не случилось — они сдались в плен. Известно, что всего на точке находилось 23 человека, из которых 21 являются бойцам Нацгвардии.

Сообщается, что на заряды дали взглянуть журналистам — они деформированы, но без инициирующих устройств.