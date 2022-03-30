Бывший пехотинец ВСУ рассказал, что командиры приказывали расстреливать всех сдавшихся

По словам военного, уже в военкоматах с новобранцами проводили беседы и внушали им, что "нужно идти воевать, потому что здесь сепары" и "надо отстаивать свою Украину".

Бывший пехотинец ВСУ рассказал подробности своей службы. Видео © Telegram / SHOT

Бывший пехотинец ВСУ поделился подробностями своей службы в армии в 2017 году. Он рассказал, что командование приказывало военнослужащим не брать пленных, а расстреливать всех, даже тех, кто добровольно сложил оружие и поднял руки. Историю публикует телеграм-канал SHOT.

По словам Александра Будько, он служил недалеко от Донецка, где рыл окопы и готовил позиции. При этом уже в военкоматах с новобранцами проводили беседы и внушали им, что "нужно идти воевать, потому что здесь сепары" и "надо отстаивать свою Украину".

Он рассказал, что большинство сослуживцев соглашались на службу ради денег. По его словам, работу с достойной оплатой в стране найти сложно, а на что-то надо жить. У самого Будько есть семья, дети и мать. При этом Александр добавил, что не чувствует никакого сожаления от происходящих событий и даже "рад, что с Украиной так поступают". Он отметил, что властей не волнует, что гибнут чьи-то дети, матери и отцы, они заинтересованы лишь в том, как бы обогатиться.