Ушедший в самоволку украинский военный рассказал о "клейме сепара" и мародёрстве "Айдара"

По его словам, таких, как он, в ВСУ не любят и называют сепаратистами, поскольку уже давно не считают этот регион территорией Незалежной.

Бывший боец украинского добровольческого батальона Александр Омельчук Видео © Telegram/SHOT

Бывший боец украинского добровольческого батальона Александр Омельчук рассказал, что после ранения сбежал в самоволку и встретил в ЛНР свою гражданскую жену, однако ВСУ поймали его и отправили за решётку. Его рассказ публикует телеграм-канал SHOT.

Как рассказал Александр, ещё в 2019 году он воевал против ополченцев Луганской Народной Республики на территории Лисичанска, подконтрольного Украине. В одном из боёв его ранило, и он был направлен в госпиталь. Там-то боец и решился на довольно серьёзный шаг — покончить со службой и сбежать в самоволку. Но плану, видимо, не суждено было сбыться, поскольку вскоре его поймали ВСУ. Омельчука посадили за решётку за дезертирство на три с лишним года.

При этом по время самоволки в Лисичанске он встретил девушку и влюбился — так начался их гражданский брак. Сейчас она всё так же ждёт его на воле, в то время как Александр находится в Старобельском СИЗО. По его словам, таких, как он, взявших девушку из ЛНР, украинские военные не любят и называют сепаратистами. Как объяснил Омельчук, ВСУ уже давно не считают этот регион Украиной.

Он также поделился, что чувствует себя брошенным. И за три года службы так и не смог зауважать своих побратимов и бригады. Александр также рассказал о мародёрстве националистов "Айдара".