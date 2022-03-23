Минобороны РФ уличило командиров нацбатов в массовом грабеже в Чернигове, Сумах и Запорожье

По данным российского военного ведомства, радикалы вывозят добро на запад Незалежной на захваченных автомобилях скорой помощи и почты.

Командиры украинских националистических батальонов устроили массовый грабёж в ряде городов страны. Речь идёт о Чернигове, Сумах и Запорожье, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Наряду с физическим уничтожением населения в Чернигове, Сумах и Запорожье командиры националистических батальонов устроили массовый грабёж жилых домов, государственных и частных организаций. Для вывоза материальных ценностей в сторону западных границ Украины используют захваченные специальные автомобили скорой помощи и почты", — уточнил он.