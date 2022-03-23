Джонсон пообещал Зеленскому, что лидеры G7 постараются усилить его переговорную позицию

Глава британского правительства намерен использовать завтрашние встречи G7 и НАТО, чтобы увеличить давление на Москву.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что лидеры стран G7 и НАТО приложат все усилия, чтобы улучшить позиции Киева на переговорах с Россией.

"Премьер-министр обозначил намерение использовать завтрашние встречи G7 и НАТО, чтобы усилить давление на [президента России] Владимира Путина и вместе с партнёрами работать над существенным увеличением оказываемой Украине оборонительной летальной помощи", — говорится в сообщении, распространённом в среду канцелярией премьер-министра по итогам его телефонной беседы с Зеленским.

Как отмечается в документе, лидеры рассмотрят возможность ответить на запросы Украины, а также обеспечат Зеленскому наиболее сильную позицию на идущих переговорах.