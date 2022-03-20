НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 марта, 20:26

Джонсон пообещал отстаивать интересы Киева на встречах G7 и НАТО

Премьер также заверил, что Великобритания продолжит оказывать Украине военную, экономическую и дипломатическую поддержку.

<p>Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / ЕРА

Лондон будет отстаивать интересы Киева на предстоящих встречах "Большой семёрки" (G7) и НАТО. Об этом говорится в сообщении, распространённом канцелярией премьера Британии по итогам состоявшегося телефонного разговора Бориса Джонсона и украинского лидера Владимира Зеленского.

"Премьер-министр обозначил намерение продвигать интересы Украины на запланированных на следующую неделю встречах НАТО и G7, а также в ходе предстоящих контактов с ключевыми союзниками", говорится в документе.

Борис Джонсон также написал в "Твиттере", что Великобритания продолжит оказывать Украине военную, экономическую и дипломатическую поддержку.

Великобритания выдала украинским беженцам более трёх тысяч виз

Великобритания выдала украинским беженцам более трёх тысяч виз

Ранее Лайф писал, что Британия решила передать Украине партию ПЗРК Starstreak. Эта поставка дополнит другую военную помощь, предоставляемую Вооружёнными силами Великобритании. Она включает более 4 тысяч противотанковых ракет.

Артем Порвин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1