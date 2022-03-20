Джонсон пообещал отстаивать интересы Киева на встречах G7 и НАТО
Премьер также заверил, что Великобритания продолжит оказывать Украине военную, экономическую и дипломатическую поддержку.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / ЕРА
Лондон будет отстаивать интересы Киева на предстоящих встречах "Большой семёрки" (G7) и НАТО. Об этом говорится в сообщении, распространённом канцелярией премьера Британии по итогам состоявшегося телефонного разговора Бориса Джонсона и украинского лидера Владимира Зеленского.
"Премьер-министр обозначил намерение продвигать интересы Украины на запланированных на следующую неделю встречах НАТО и G7, а также в ходе предстоящих контактов с ключевыми союзниками", — говорится в документе.
Борис Джонсон также написал в "Твиттере", что Великобритания продолжит оказывать Украине военную, экономическую и дипломатическую поддержку.
Ранее Лайф писал, что Британия решила передать Украине партию ПЗРК Starstreak. Эта поставка дополнит другую военную помощь, предоставляемую Вооружёнными силами Великобритании. Она включает более 4 тысяч противотанковых ракет.