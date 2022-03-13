Великобритания выдала украинским беженцам более трёх тысяч виз

Великобритания выдала беженцам с Украины более трёх тысяч виз, которые дают право на воссоединение с родственниками в королевстве. Об этом рассказал британский министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув. При этом он добавил, что в соседнюю Ирландию уже прибыло более 5,5 тысячи украинских беженцев.

"Было выдано более 3 тыс. виз. Со вторника за ними больше не нужно будет обращаться в визовые центры (оформление будет осуществляться полностью в онлайн-режиме. — Прим. Лайфа), мы будем принимать украинские паспорта, и у людей будет возможность въехать в страну", — сказал Гоув.

Он отметил, что в ближайшее время десятки тысяч украинцев также смогут воспользоваться спонсорской государственной программой и получить в стране жильё. Согласно этой программе британцы, которые приютят у себя беженцев минимум на полгода, будут получать ежемесячно 456 долларов.