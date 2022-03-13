Великобритания выдала украинским беженцам более трёх тысяч виз
По словам министра, в ближайшее время десятки тысяч граждан Незалежной смогут воспользоваться спонсорской государственной программой и получить жильё в Соединённом Королевстве.
Великобритания выдала беженцам с Украины более трёх тысяч виз, которые дают право на воссоединение с родственниками в королевстве. Об этом рассказал британский министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув. При этом он добавил, что в соседнюю Ирландию уже прибыло более 5,5 тысячи украинских беженцев.
"Было выдано более 3 тыс. виз. Со вторника за ними больше не нужно будет обращаться в визовые центры (оформление будет осуществляться полностью в онлайн-режиме. — Прим. Лайфа), мы будем принимать украинские паспорта, и у людей будет возможность въехать в страну", — сказал Гоув.
Он отметил, что в ближайшее время десятки тысяч украинцев также смогут воспользоваться спонсорской государственной программой и получить в стране жильё. Согласно этой программе британцы, которые приютят у себя беженцев минимум на полгода, будут получать ежемесячно 456 долларов.
Так, в страну смогут попасть и те украинцы, у которых нет родственников в Великобритании. Обе визовые программы дают беженцам право на пребывание в королевстве в течение трёх лет. Гоув также подтвердил, что власти прорабатывают возможность использовать в гуманитарных целях британскую недвижимость россиян, оказавшихся под санкциями. Однако, по словам министра, о полной конфискации собственности речи нет.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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