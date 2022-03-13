Подоляк сообщил о поиске посредников и места для возможной встречи Путина с Зеленским

Рассматриваются государства, которые являются партнёрами обеих сторон и оказывают содействие в организации саммита, отметил он.

Киев выбирает место для возможных переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Страны-посредники помогают в организации встречи, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Сейчас с помощью наших партнёров, наших посредников, которые хотят выполнять какую-то посредническую миссию (это может быть Израиль, это может быть Турция и так далее), мы ищем место, где было бы желательно провести переговоры с точки зрения гарантий безопасности, и, главное, нарабатываем пакет договорённостей, который будет учитывать позиции Украины", — рассказал Подоляк телеканалу "Украина 24".

После завершения всех организационных моментов, считает Подоляк, президенты смогут встретиться и отработать окончательные положения мирного договора. Он отметил, что саммит не может состояться в ближайшее время, однако Киев приложит усилия для того, чтобы он прошёл как можно быстрее.