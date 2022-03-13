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Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 13:17

Подоляк сообщил о поиске посредников и места для возможной встречи Путина с Зеленским

Фото © Chesnot / Getty Images

Фото © Chesnot / Getty Images

Рассматриваются государства, которые являются партнёрами обеих сторон и оказывают содействие в организации саммита, отметил он.

Киев выбирает место для возможных переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Страны-посредники помогают в организации встречи, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Сейчас с помощью наших партнёров, наших посредников, которые хотят выполнять какую-то посредническую миссию (это может быть Израиль, это может быть Турция и так далее), мы ищем место, где было бы желательно провести переговоры с точки зрения гарантий безопасности, и, главное, нарабатываем пакет договорённостей, который будет учитывать позиции Украины", — рассказал Подоляк телеканалу "Украина 24".

После завершения всех организационных моментов, считает Подоляк, президенты смогут встретиться и отработать окончательные положения мирного договора. Он отметил, что саммит не может состояться в ближайшее время, однако Киев приложит усилия для того, чтобы он прошёл как можно быстрее.

В Анкаре допускают возможность встречи Путина и Зеленского в ближайшем будущем
В Анкаре допускают возможность встречи Путина и Зеленского в ближайшем будущем

Ранее сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент РФ Владимир Путин не против встречи с главой Незалежной Владимиром Зеленским. По его словам, он дал согласие на переговоры во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Оксана Попова
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