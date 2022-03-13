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13 марта, 11:48

Глава МИД Турции: Путин дал согласие Эрдогану на встречу с Зеленским

По словам министра иностранных дел, его страна пыталась организовать переговоры двух лидеров ещё до начала российской спецоперации на Украине.

<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/61544/photos/60895" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin</a></p>

Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин не против встречи с главой Незалежной Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров (России и Украины. — Прим. Лайфа). В принципе, Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи. Украинская сторона готова", — сообщил министр на пресс-конференции.

По словам Чавушоглу, его страна пыталась организовать переговоры двух лидеров ещё до начала российской спецоперации на Украине. Он также напомнил, что сейчас в Белоруссии ведутся технические переговоры между российской и украинской стороной. В то же время, по его словам, есть старания и других каналов, которые турецкая сторона тоже поддерживает.

Ранее Лайф писал, что Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме. По мнению украинского президента, именно этот город может стать тем местом, где взаимопонимание между Москвой и Киевом будет достигнуто.

В Анкаре допускают возможность встречи Путина и Зеленского в ближайшем будущем

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Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

Александра Васильева

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