В освобождённом от ВСУ посёлке Казачья Лопань подняли российский флаг вместе с украинским
В населённом пункте сложилась крайне тяжёлая ситуация: жителям не хватает продуктов питания, средств гигиены и медикаментов.
В освобождённом российскими войсками от украинских националистов посёлке Казачья Лопань Харьковской области подняли флаг России. Видео © ЛуганскИнформЦентр
В освобождённом российскими войсками от украинских националистов посёлке Казачья Лопань Харьковской области подняли российский флаг. Его подняли над административным зданием рядом с украинским.
В населённом пункте сложилась крайне тяжёлая ситуация. Жители испытывают ряд гуманитарных проблем: им не хватает продуктов питания, средств гигиены и медикаментов. Представители местной администрации скрываются, поэтому была создана временная гражданская администрация.
"Люди голодные, у всех всё позаканчивалось. Со стороны Украины помощи нет, ничего не было и не будет. Дети напуганы. Хотим, чтоб нациков уже выбили и чтоб власть какая-то пришла уже", — рассказали журналистам жители Казачьей Лопани.
Представители гражданской администрации отметили, что в скором времени они будут принимать меры для помощи жителям.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме вокруг Украины.