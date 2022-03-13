В освобождённом от ВСУ посёлке Казачья Лопань подняли российский флаг вместе с украинским

В населённом пункте сложилась крайне тяжёлая ситуация: жителям не хватает продуктов питания, средств гигиены и медикаментов.

В освобождённом российскими войсками от украинских националистов посёлке Казачья Лопань Харьковской области подняли флаг России. Видео © ЛуганскИнформЦентр

В освобождённом российскими войсками от украинских националистов посёлке Казачья Лопань Харьковской области подняли российский флаг. Его подняли над административным зданием рядом с украинским.

В населённом пункте сложилась крайне тяжёлая ситуация. Жители испытывают ряд гуманитарных проблем: им не хватает продуктов питания, средств гигиены и медикаментов. Представители местной администрации скрываются, поэтому была создана временная гражданская администрация.

"Люди голодные, у всех всё позаканчивалось. Со стороны Украины помощи нет, ничего не было и не будет. Дети напуганы. Хотим, чтоб нациков уже выбили и чтоб власть какая-то пришла уже", — рассказали журналистам жители Казачьей Лопани.