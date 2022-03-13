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Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 11:46
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В освобождённом от ВСУ посёлке Казачья Лопань подняли российский флаг вместе с украинским

В населённом пункте сложилась крайне тяжёлая ситуация: жителям не хватает продуктов питания, средств гигиены и медикаментов.

В освобождённом российскими войсками от украинских националистов посёлке Казачья Лопань Харьковской области подняли флаг России. Видео © ЛуганскИнформЦентр

В освобождённом российскими войсками от украинских националистов посёлке Казачья Лопань Харьковской области подняли российский флаг. Его подняли над административным зданием рядом с украинским.

В населённом пункте сложилась крайне тяжёлая ситуация. Жители испытывают ряд гуманитарных проблем: им не хватает продуктов питания, средств гигиены и медикаментов. Представители местной администрации скрываются, поэтому была создана временная гражданская администрация.

"Люди голодные, у всех всё позаканчивалось. Со стороны Украины помощи нет, ничего не было и не будет. Дети напуганы. Хотим, чтоб нациков уже выбили и чтоб власть какая-то пришла уже", — рассказали журналистам жители Казачьей Лопани.

Представители гражданской администрации отметили, что в скором времени они будут принимать меры для помощи жителям.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме вокруг Украины.

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ЛуганскИнформЦентр

Оксана Попова
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