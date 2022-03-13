Минтруд: Живущим за рубежом россиянам продолжат перечислять пенсии

Российские пенсионеры, которые проживают за границей, продолжат получать пенсии независимо от вводимых Западом санкций. Об этом сообщил Минтруд России в телеграм-канале "Объясняем.рф", запущенном правительством. Ведомство также уточнило, что оператором перечисления пенсионных средств за рубеж остаётся Сбербанк России. Его не коснулись санкции, которые могли бы повлиять на выплаты.