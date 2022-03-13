Минтруд: Живущим за рубежом россиянам продолжат перечислять пенсии
Деньги переведут на счета в иностранных или отечественных банках. Оператором выплат останется Сбербанк, пояснили в министерстве.
Российские пенсионеры, которые проживают за границей, продолжат получать пенсии независимо от вводимых Западом санкций. Об этом сообщил Минтруд России в телеграм-канале "Объясняем.рф", запущенном правительством. Ведомство также уточнило, что оператором перечисления пенсионных средств за рубеж остаётся Сбербанк России. Его не коснулись санкции, которые могли бы повлиять на выплаты.
"Все обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются сейчас и будут выполняться в будущем. Им продолжат перечислять деньги на банковские счета в иностранных или отечественных банках", — отмечается в сообщении.
Лайф напоминает, в ночь на 6 марта транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении операций в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ. В Национальной системе платёжных карт заверили, что внутри страны выпущенные ранее карты Visa и Mastercard будут работать весь срок своего действия, затем они будут автоматически перевыпущены банками на базе платёжной системы "Мир". Поводом для западных санкций стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля.
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