Истекшие карты Visa и Mastercard автоматически перевыпустят на базе "Мир"

Выпущенные ранее карты Visa и Mastercard будут работать весь срок своего действия, затем они будут автоматически перевыпущены банками на базе платёжной системы "Мир". Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платёжных карт.

"Карты Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпустить эти карты на другой платёжной системе. По мере истечения срока действия карты банк, который её выпустил, сделает плановый перевыпуск новой карты на базе платёжной системы "Мир", — уточнили в пресс-службе.