Истекшие карты Visa и Mastercard автоматически перевыпустят на базе "Мир"
Ранее сообщалось, что все транзакции по картам этих платёжных систем больше не будут доступны за пределами России.
Выпущенные ранее карты Visa и Mastercard будут работать весь срок своего действия, затем они будут автоматически перевыпущены банками на базе платёжной системы "Мир". Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платёжных карт.
"Карты Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпустить эти карты на другой платёжной системе. По мере истечения срока действия карты банк, который её выпустил, сделает плановый перевыпуск новой карты на базе платёжной системы "Мир", — уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что карту "Мир" можно будет выпустить как на пластиковом носителе, так и через банковское приложение. Цифровую карту "Мир" можно загрузить в мобильный платёжный сервис Mir Pay, который доступен на смартфонах с Android от версии 6.0 с поддержкой NFC, и осуществлять все необходимые операции.
Напомним, что в ночь на 6 марта транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении операций в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ.
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