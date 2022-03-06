Visa объявила о прекращении деятельности на территории России

"Начиная с этого момента Visa будет работать с клиентами и партнёрами в России с целью прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни. Когда процесс будет окончен, все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны", — говорится в заявлении компании.