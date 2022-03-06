Visa объявила о прекращении деятельности на территории России
Все транзакции, инициированные картами компании, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны.
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Американская транснациональная корпорация финансовых услуг Visa прорабатывает возможность прекращения транзакций на территории России. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
"Начиная с этого момента Visa будет работать с клиентами и партнёрами в России с целью прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни. Когда процесс будет окончен, все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны", — говорится в заявлении компании.
Вместе с Visa аналогичное решение приняли в компании Mastercard. Как говорится в заявлении корпорации, в ближайшие дни международная платёжная система планирует приостановить операции на территории России.
Поводом для введения санкций и прочих ограничений экономического характера стала специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z", о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.