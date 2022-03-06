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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 21:48
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Пушилин заявил, что военные ЛДНР "выгрызают" каждый метр земли у националистов

При этом глава Донецкой Народной Республики отметил, что обстановка в Донбассе остаётся тяжёлой.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал об обстановке в регионе, которая наблюдается в ходе российской спецоперации. По словам политика, военные "выгрызают каждый метр земли" у украинских националистов, однако, несмотря на это, ситуация остаётся тяжёлой, добавил он.

"Выгрызаем буквально каждый метр нашей земли у оккупационных подразделений, националистов. Успехов много", — заявил Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

Глава ДНР Пушилин заявил, что киевский режим доживает последние дни
Глава ДНР Пушилин заявил, что киевский режим доживает последние дни

Как писал Лайф, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТАСС / Пресс-служба главы ДНР

Юлия Коновалова
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