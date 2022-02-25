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25 февраля, 13:58

Готовность к переговорам и блокированный Киев: Второй день военной спецоперации России по защите Донбасса. Онлайн

Последние новости о том, как разворачиваются события на Украине, какие действия предпринимают Вооружённые силы России.

<p>Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом российский лидер подчеркнул, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф предлагает следить за развитием событий в режиме реального времени. Онлайн-трансляцию первого дня спецоперации можете найти здесь.

  • Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением, в котором сообщил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. То, чего Россия добивалась изначально. При этом он посетовал, что Украина осталась в одиночестве в вопросе самозащиты. Различные заверения со стороны Запада остаются только на словах.

Новое сообщение Минобороны РФ:

  • В ходе боевых действий сложили оружие и сдались свыше 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. 82 украинских солдата сдались в районе острова Змеиный.
  • Уничтожено 11 украинских военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций, 5 боевых самолётов, 1 вертолёт, 5 беспилотных летательных аппаратов, 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники, 5 боевых катеров.
  • Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.

Последствия обстрела школы в Горловке. Видео © T.me / Prikhodko1970

Комментарии представителя Кремля Дмитрия Пескова о ситуации:

Политолог Жарихин объяснил, почему изменилась риторика Зеленского

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Новое заявление Минобороны РФ:

  • Основные силы Воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта в Гостомеле, обеспечив блокирование Киева с запада.
  • В операции было задействовано более 200 российских вертолётов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.
  • При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Российских вооружённых силах нет.
  • Российские военные не будут наносить удары по жилым кварталам Киева. Данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развёрнуты установки РСЗО "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель.
  • По заявлению министерства, советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям.
  • Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приёмами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах.
  • Российские подразделения завершили блокирование Чернигова.

Продолжаются "спортивные санкции". Из-за нынешней ситуации отменяются и переносятся соревнования, которые должны были пройти в нашей стране, клубы отказываются выступать в российских лигах:

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Операция в Донбассе

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