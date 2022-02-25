Готовность к переговорам и блокированный Киев: Второй день военной спецоперации России по защите Донбасса. Онлайн
Последние новости о том, как разворачиваются события на Украине, какие действия предпринимают Вооружённые силы России.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом российский лидер подчеркнул, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф предлагает следить за развитием событий в режиме реального времени. Онлайн-трансляцию первого дня спецоперации можете найти здесь.
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением, в котором сообщил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. То, чего Россия добивалась изначально. При этом он посетовал, что Украина осталась в одиночестве в вопросе самозащиты. Различные заверения со стороны Запада остаются только на словах.
Новое сообщение Минобороны РФ:
- В ходе боевых действий сложили оружие и сдались свыше 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. 82 украинских солдата сдались в районе острова Змеиный.
- Уничтожено 11 украинских военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций, 5 боевых самолётов, 1 вертолёт, 5 беспилотных летательных аппаратов, 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники, 5 боевых катеров.
- Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.
- Трагедия в Горловке: снаряд, запущенный Вооружёнными силами Украины, попал в здание школы в Горловке. В результате обстрела погибли двое учителей. Опубликовано видео с места:
Последствия обстрела школы в Горловке. Видео © T.me / Prikhodko1970
- Украина официально попросила Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, и Анкара может это сделать, однако даже в этой ситуации у РФ будет право вернуть флот на базу. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Комментарии представителя Кремля Дмитрия Пескова о ситуации:
- Заявление о том, что Украина готова к переговорам о нейтральном статусе, — это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Скорее это движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать.
- Ответные меры на санкции последуют. Насколько они будут симметричны или асимметричны, будет зависеть от анализа. Действовать будем исключительно исходя из собственных интересов.
- Главная цель на фоне новых и новых санкций была в том, чтобы обеспечить в случае необходимости полное самообеспечение и полное импортозамещение. Во многом эта цель достигнута. Там, где достигнута не полностью, имеется потенциал для ускоренного достижения. Безусловно, будут проблемы, но они не носят нерешаемый характер.
- Владимир Путин получил письменный доклад о выступлении американского коллеги Джо Байдена по ситуации на Украине и введению новых санкций против России.
- Владимир Путин, являясь Верховным главнокомандующим страны, в онлайн-режиме получает доклады о ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
- В Киеве немного "потеряли" Владимира Зеленского. Дело в том, что премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что ему не удалось выйти на связь с украинским президентом в оговорённое время, лидер Незалежной якобы был недоступен для звонка. Чуть позже в Сети появилось новое обращение президента Украины, в котором он раскритиковал Европу за медленную помощь Киеву и призвал Владимира Путина сесть за стол переговоров. А ещё позже Зеленский "объяснился": "В следующий раз я попробую сдвинуть военный график, чтобы поговорить с Марио Драги в определённое время".
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл первую встречу с коллегой из ЛНР Владиславом Дейнего и заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой. В ходе разговора он объяснил, почему Москва не могла остаться в стороне после призыва о помощи со стороны республик Донбасса. При этом он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать Украину, целью специальной военной операции являются демилитаризация и денацификация этой страны.
Новое заявление Минобороны РФ:
- Основные силы Воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта в Гостомеле, обеспечив блокирование Киева с запада.
- В операции было задействовано более 200 российских вертолётов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.
- При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Российских вооружённых силах нет.
- Российские военные не будут наносить удары по жилым кварталам Киева. Данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развёрнуты установки РСЗО "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель.
- По заявлению министерства, советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям.
- Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приёмами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах.
- Российские подразделения завершили блокирование Чернигова.
Продолжаются "спортивные санкции". Из-за нынешней ситуации отменяются и переносятся соревнования, которые должны были пройти в нашей стране, клубы отказываются выступать в российских лигах:
- "Формула-1" отменила проведение российского этапа чемпионата мира, который должен был состояться в Сочи в сентябре.
- Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится не в Санкт-Петербурге. УЕФА решил перенести матч в Париж на стадион "Стад де Франс".
- Финский хоккейный клуб "Йокерит" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне.
- Федерация лыжного спорта Норвегии заявила об отказе её спортсменов от участия в соревнованиях на территории России.
- Международная федерация лыжного спорта отменила все соревнования, запланированные на территории России, в том числе финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.
- Президент России Владимир Путин готов направить в Минск делегацию на уровне представителей Минобороны, МИД и своей администрации для встречи с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя предложение Киева о переговорах по нейтральному статусу Незалежной.