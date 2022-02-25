В ожидании переговоров: Пятый день военной спецоперации России по защите Донбасса. Онлайн
Последние данные о событиях на Украине и действиях Вооружённых сил России.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом российский лидер подчеркнул, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф предлагает следить за развитием событий в режиме реального времени. Онлайн-трансляцию первого дня спецоперации можете найти здесь.
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением, в котором сообщил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. То, чего Россия добивалась изначально. При этом он посетовал, что Украина осталась в одиночестве в вопросе самозащиты. Различные заверения со стороны Запада остаются только на словах.
Новое сообщение Минобороны РФ:
- В ходе боевых действий сложили оружие и сдались свыше 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. 82 украинских солдата сдались в районе острова Змеиный.
- Уничтожено 11 украинских военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций, 5 боевых самолётов, 1 вертолёт, 5 беспилотных летательных аппаратов, 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники, 5 боевых катеров.
- Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.
- Трагедия в Горловке: снаряд, запущенный Вооружёнными силами Украины, попал в здание школы в Горловке. В результате обстрела погибли двое учителей. Опубликовано видео с места:
Последствия обстрела школы в Горловке. Видео © T.me / Prikhodko1970
- Украина официально попросила Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, и Анкара может это сделать, однако даже в этой ситуации у РФ будет право вернуть флот на базу. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Комментарии представителя Кремля Дмитрия Пескова о ситуации:
- Заявление о том, что Украина готова к переговорам о нейтральном статусе, — это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Скорее, это движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать.
- Ответные меры на санкции последуют. Насколько они будут симметричны или асимметричны, будет зависеть от анализа. Действовать будем исключительно исходя из собственных интересов.
- Главная цель на фоне новых и новых санкций была в том, чтобы обеспечить в случае необходимости полное самообеспечение и полное импортозамещение. Во многом эта цель достигнута. Там, где достигнута не полностью, имеется потенциал для ускоренного достижения. Безусловно, будут проблемы, но они не носят нерешаемый характер.
- Владимир Путин получил письменный доклад о выступлении американского коллеги Джо Байдена по ситуации на Украине и введению новых санкций против России.
- Владимир Путин, являясь Верховным главнокомандующим страны, в онлайн-режиме получает доклады о ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
- В Киеве немного "потеряли" Владимира Зеленского. Дело в том, что премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что ему не удалось выйти на связь с украинским президентом в оговорённое время, лидер Незалежной якобы был недоступен для звонка. Чуть позже в Сети появилось новое обращение президента Украины, в котором он раскритиковал Европу за медленную помощь Киеву и призвал Владимира Путина сесть за стол переговоров. А ещё позже Зеленский "объяснился": "В следующий раз я попробую сдвинуть военный график, чтобы поговорить с Марио Драги в определённое время".
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл первую встречу с коллегой из ЛНР Владиславом Дейнего и заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой. В ходе разговора он объяснил, почему Москва не могла остаться в стороне после призыва о помощи со стороны республик Донбасса. При этом он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать Украину, целью специальной военной операции являются демилитаризация и денацификация этой страны.
Новое заявление Минобороны РФ:
- Основные силы Воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта в Гостомеле, обеспечив блокирование Киева с запада.
- В операции было задействовано более 200 российских вертолётов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.
- При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Российских вооружённых силах нет.
- Российские военные не будут наносить удары по жилым кварталам Киева. Данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развёрнуты установки РСЗО "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель.
- По заявлению министерства, советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям.
- Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приёмами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах.
- Российские подразделения завершили блокирование Чернигова.
Продолжаются "спортивные санкции". Из-за нынешней ситуации отменяются и переносятся соревнования, которые должны были пройти в нашей стране, клубы отказываются выступать в российских лигах:
- "Формула-1" отменила проведение российского этапа чемпионата мира, который должен был состояться в Сочи в сентябре.
- Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится не в Санкт-Петербурге. УЕФА решил перенести матч в Париж на стадион "Стад де Франс".
- Финский хоккейный клуб "Йокерит" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне.
- Федерация лыжного спорта Норвегии заявила об отказе её спортсменов от участия в соревнованиях на территории России.
- Международная федерация лыжного спорта отменила все соревнования, запланированные на территории России, в том числе финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.
- Президент России Владимир Путин готов направить в Минск делегацию на уровне представителей Минобороны, МИД и своей администрации для встречи с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя предложение Киева о переговорах по нейтральному статусу Незалежной.
- Россия получила ноту от Украины с уведомлением о разрыве дипотношений. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Заявления Владимира Путина на оперативном совещании с Совбезом РФ:
- Основные боестолкновения на Украине идут именно с отрядами националистов, которые несут прямую ответственность за геноцид в Донбасе.
- Националистические элементы, внедрённые в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооружённого сопротивления, но и по сути играют роль заградотрядов.
- Обращение к украинским военным: "Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".
- Российские солдаты и офицеры действуют мужественно, профессионально, героически выполняя свой долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества.
- Чехия прекращает выдачу виз и временного вида на жительство гражданам России. Решение принято в ответ на специальную военную операцию на Украине и в Донбассе.
- Также в качестве "ответных" мер Польша с 02:00 мск 26 февраля закрывает воздушное пространство для российских авиалиний.
- Евросоюз согласовал "крупнейший в истории" пакет ограничений против Москвы. Ограничения затронут около 70% банков России, а также транспортную, авиационную, космическую промышленность, кораблестроение, будет введён запрет на передачу технических ноу-хау. Кроме того, в санкционный список могут попасть Владимир Путин и Сергей Лавров.
- А вот отключать Россию от международной платёжной системы SWIFT всё же пока не планируют, узнало агентство Bloomberg.
- Евросоюз принял второй пакет санкций против России, в который также вошли ограничительные меры в отношении Владимира Путина и Сергея Лаврова. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Однако он не раскрыл подробности рестрикций.
- Совет Европы приостановил права России в организации, там уточнили, что мера носит временный характер. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой отметил, что Совет без РФ невозможен и никому не нужен, так как в нём нет правды.
Заявление Минобороны РФ:
- Российские военные в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса вывели из строя 211 объектов наземной военной инфраструктуры Украины. Кроме того, солдаты РФ захватили большое количество вооружения, которое Запад поставляет в Киев. Речь в том числе идёт о противотанковых ракетных комплексах США Javelin и британских NLAW.
- Военные РФ блокировали города Сумы и Конотоп. Подразделения ВС России принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населённых пунктах.
- Минобороны РФ сообщило о входе российских сил в Мелитополь. Отмечается, что некоторые местные жители приветствовали российских военных. Так, пенсионеры выходили на улицы с красными флагами.
- Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР. Президент республики Аслан Бжания отметил, что Сухум считает необходимым быть и в будущем причастным к судьбе Донбасса, искренне желает безопасного и устойчивого развития жителям региона — как братьям.
- Меж тем Польша сообщила о поставке боеприпасов на Украину. Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что Варшава проявляет свою солидарность с Киевом "против российской агрессии".
- Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН наложила вето на предложенную западными странами резолюцию, в которой осуждается военная спецоперация РФ по демилитаризации Украины. Соединённые Штаты же заявили о намерении вынести этот документ на рассмотрение Генеральной Ассамблеи международной организации.
- Ночь с 25 на 26 февраля, как и предыдущая, проходит под знаком санкций. США ввели их в отношении Путина, Лаврова и Шойгу. Евросоюз также включил лидера России в санкционный список, а в общем там более 90 человек. Присоединилась к подобным мерам и Британия. ЕС также приостановил соглашение с Россией по упрощённой выдаче виз, ограничил доступ Правительства РФ и ЦБ к рынку капитала, наложил санкции на четыре российских банка и десятки других компаний.
- Байден подписал меморандум о немедленной военной помощи Украине. Документ даёт право Государственному департаменту направить на эти цели до 600 миллионов долларов, в том числе 350 миллионов по линии Пентагона.
- В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что силы ПВО республики перехватили две ракеты ТРК "Точка-У". Отмечается, что боеприпасы не сработали, однако при их падении пострадало несколько жилых домов и хозяйственных построек.
- А представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник рассказал, что в результате обстрелов ВСУ погибло семь мирных жителей, ещё 15 пострадали. Кроме того, в ходе ударов было повреждено здание детского сада.
- В Минобороны РФ тем временем сообщили, что прошедшей ночью ВС России нанесли удар по военным объектам Украины. Всего в ходе специальной операции войска поразили 821 объект украинской военной инфраструктуры, а также установили полный контроль над городом Мелитополем.
- Тем временем в Минобороны РФ заявили, что украинские националисты ударили из "Градов" по Старобельску. Также ведомство имеет достоверные данные, что подобные провокации спланированы в населённых пунктах Краматорск и Славянск. ВС РФ же по городам и посёлкам не стреляют и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан, заметили в министерстве.
- Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать Донецк. Представительство республики в СЦКК заявило, что вновь была обстреляна нефтебаза в Донецке. Для этого использовалась ракета "Точка-У", которая была перехвачена силами ПВО республики. Её обломки пробили резервуар, однако возгорания не случилось.
- Офицер Народной милиции ДНР Максим Дроздов считает, что ВСУ применяют в Донбассе тактику выжженной земли. Украинские силовики хотят заставить жителей республик "бояться жить, дышать, просыпаться и выходить на улицу", люди должны убегать и покидать свои квартиры, отметил он.
- Ситуация в республиках Донбасса продолжает оставаться напряжённой. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на линии соприкосновения обстановка тяжёлая, а защита, которая годами выстраивалась Вооружёнными силами Украины, является непростой.
- Тем временем украинские националисты начали обстрел города Лисичанска в ЛНР. Представитель Народной милиции республики назвал это актом террора мирного населения. Информации о жертвах среди гражданских и повреждённой инфраструктуре пока нет.
- Утренний удар по многоэтажке в Киеве нанесла украинская ракета "Бук-М1". Об этом сообщил источник ТАСС в Минобороны РФ. По его словам, инцидент связан с ошибочными действиями украинских военных.
- ФСБ РФ сообщает о трёх минах, упавших в Ростовской области и выпущенных со стороны Украины. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также нет, однако снарядов, упавших на территорию российского региона, уже более 15.
- Тем временем Запад усиливает ограничения на фоне происходящих событий. К Польше, Чехии и Болгарии, закрывших небо для российских авиакомпаний, присоединились Эстония и Латвия.
- А вот Нидерланды в скором времени направят Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger. Решение принято после запроса Киева о военной помощи в ускоренном порядке в связи с особыми обстоятельствами.
- В ответ на решения Польши, Чехии и Болгарии запретить полёты российским авиакомпаниям Росавиация приняла аналогичные меры в отношении этих стран. Для полётов им будет необходимо получить специальное разрешение ведомства или МИД РФ.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что накануне, 25 февраля, Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров Вооружённые силы РФ продолжили наступление.
- Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил о готовности принять стороны для проведения мирных переговоров и предложил использовать для этого Дворец Независимости в Минске.
- Минобороны РФ призвало СМИ не распространять недостоверные данные о спецоперации на Украине. Отмечается, что "диванные войска" Незалежной распространяют в соцсетях "истеричные фейки и откровенную дезинформацию", пока российские военнослужащие успешно выполняют задачи по защите Донбасса.
- Турция активно включается в переговоры с Россией и Украиной. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым последние события в Незалежной и заявил, что дальнейшее обострение военной напряжённости никому не поможет. А президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Владимиром Зеленским заявил, что прилагает усилия для объявления перемирия на Украине.
- Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела из-за гибели учителей школы в Горловке, а также смерти мирных жителей в Кировске (ДНР). Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил провести расследования и собрать неопровержимые доказательства в отношении лиц, которые отдают и выполняют такие преступные приказы.
Заявление Минобороны РФ по операции на Украине:
- ВМС Украины пытались атаковать корабли РФ во время эвакуации 82 украинских военных, сложивших оружие у острова Змеиный. В результате морского боя было уничтожено шесть катеров Незалежной. Как подчеркнул представитель ведомства Игорь Конашенков, никто из сдавшихся солдат не пострадал. Он также отметил, что к атаке могли быть причастны беспилотники США. Так, в период нападения украинских катеров над Чёрным морем барражировали американские дроны RQ-4 Global Hawk и MQ-9А Reaper.
- Войска ЛНР с начала операции продвинулись на глубину до 46 километров, овладев населёнными пунктами Счастье и Муратово. А группа войск ДНР продвинулась ещё на 10 километров в направлении Петровское.
- Националисты Украины продолжают размещать тяжёлое вооружение в жилых кварталах. Таким образом Киев намеренно пытается спровоцировать ответные артиллерийские удары российских военных по жилым районам населённых пунктов.
- Министерство обороны РФ призвало украинцев не поддаваться на провокации киевского режима. В ведомстве отметили, что втягивание националистами мирного населения в боевые действия неминуемо приведёт к несчастным жертвам.
- Военные ликвидировали дамбу, перекрывавшую подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Как отметил глава Крыма Сергей Аксёнов, работа по возвращению днепровской воды на полуостров продолжается.
- Германия согласовала отправку на Украину гаубиц и противотанковых орудий. Также ранее стало известно, что Берлин поставит вооружение и от себя, в том числе 500 ракет Stinger. Хотя прежде там заверяли, что не будут вооружать эту страну и ограничатся отправкой касок.
- AFP: Франция решила усилить экономические санкции против России. Так, на национальном уровне она намерена принять "меры по замораживанию финансовых активов российских деятелей". Также ограничения могут коснуться системы SWIFT.
Страны Запада объявили о новых санкциях против России за то, что она начала военную спецоперацию на Украине — "Операцию Z".
- Активы Центробанка РФ могут быть ограничены, чтобы он не смог их задействовать для ослабления эффекта от давления Запада.
- Банки, которые уже оказались под санкциями со стороны США и ЕС, отключат от международной платёжной системы SWIFT.
- Евросоюз готовится полностью закрыть своё небо для российских самолётов.
- Как отметили в американской администрации, по сути, против России будет применена "иранская модель" санкций, чтобы изолировать её от международного сообщества.
- Подразделения Вооружённых сил России полностью блокировали украинские города Херсон и Бердянск. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
- Утром 27 февраля делегация России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Дмитрий Песков уточнил, что в соответствии с достигнутой договорённостью она состоит из представителей МИД РФ, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Он отметил готовность российской стороны начать переговоры в Гомеле.
- Зеленский отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии. Он заявил, что предложил Варшаву, Стамбул, Баку в качестве площадки для встречи.
- Белорусский Гомель как место переговоров Украины и России был выбран Киевом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
- Делегация России будет ждать ответа от Украины по поводу переговоров в белорусском Гомеле до 15:00 мск. Помощник президента РФ Владимир Мединский уточнил, что в случае получения подтверждения от Киева представители РФ намерены выдвинуться из Минска к месту встречи.
- Украина начала выпускать из тюрем бывших военных для участия в боевых действиях. В настоящее время отправлен "на выполнение боевых задач" Сергей Торбин, осуждённый за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
- Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Израиля Нафтали Бенета о ходе спецоперации по защите Донбасса. Глава еврейского государства предложил посредничество в разрешении конфликта.
- Украинская делегация выезжает в белорусский Гомель на переговоры с Россией. Это стало итогом состоявшейся сегодня беседы Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.
- Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что Киев согласился приехать в Гомель на встречу в самый последний момент. Сразу после этого представители РФ тоже направились из Киева к месту переговоров.
- Путин проводит встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым по ситуации на Украине. Он приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства из-за агрессивной риторики Запада.
- Зеленский в видеообращении объяснил причину своего согласия на переговоры с Россией в Белоруссии. Он признался, что не верит в их успех.
- "Скажу откровенно, как всегда: я не очень верю в исход этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я, как президент, не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но всё же шанс", — говорит Зеленский в своём видеообращении.
- Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолётов России в связи с "Операцией Z". Об этом объявила в ходе пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
- В результате "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины с российской стороны есть погибшие и раненые, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских ВС.
- Российским вооружённым силам с начала специальной операции удалось поразить 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, среди которых 27 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 38 зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 56 радиолокационных станций.
- Ещё девять пограничников добровольно отказались проходить службу на Украине и перешли на сторону России. Видео публикует ФСБ.
- Глава европейской дипломатии Боррель заявил, что ЕС договорился об отключении ряда российских банков от SWIFT. По его словам, страны Евросоюза постараются утвердить список санкций до начала работы центробанков в понедельник.
- Тем временем Совбез ООН проголосовал за проведение спецсессии Генеральной Ассамблеи по Украине. В последний раз спецсессия ГА ООН созывалась в 1997 году из-за ситуации в Палестине.
- Белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщает, что переговоры представителей России и Украины пройдут в понедельник утром.
- Член делегации Украины поделился своими ожиданиями от предстоящих переговоров с Россией. Давид Арахамия подчеркнул, что нужно спокойно выслушать и взвесить все предложения Москвы. Тем временем СМИ сообщают, что киевская делегация уже прибыла на территорию Белоруссии. Точное место переговоров неизвестно, предварительно, они пройдут в Гомельской области.
- МИД Белоруссии сообщил, что площадка для переговоров представителей РФ и Украины уже подготовлена. Ожидается прибытие делегации Киева, российская уже на месте.
Фото © МИД Белоруссии
Новое сообщение от Минобороны РФ о ходе "Операции Z":
- Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.
- С начала операции поражено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры (из них 31 пункт управления и узел связи ВСУ).
- За сутки ВКС России уничтожили восемь "Бук М-1", станций наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", четыре боевых самолёта на земле и один в воздухе, 314 танков и других ББМ, 57 РСЗО, 274 единицы специальной военной автомобильной техники.
- ВС РФ взяли под контроль Бердянск и Энергодар, а также территорию вокруг Запорожской АЭC.
- Силы ЛНР установили контроль над Хворостянкой, Сухановкой и Артёмом, а подразделения ДНР продвинулись на 19 километров, взяли Новый Айдар и полностью блокировали Волноваху.
- Украинские власти объявляют, что в столице якобы орудуют группы "российских диверсантов", а сам город блокирован. На самом деле в Киеве бесчинствуют вооружённые банды мародёров, грабителей и националистов, получивших оружие от властей;
- Жители Киева могут спокойно покинуть город по трассе Киев – Васильков: данное направление открыто и безопасно.
- Украинская делегация на двух вертолётах прибыла в Гомельскую область Белоруссии на переговоры с Россией. В её состав вошли министр обороны Незалежной Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат Рустем Умеров и первый заместитель главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин.
Украинская делегация прилетела на переговоры с Россией. Видео © LIFE
Заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова:
- О переговорах делегаций России и Украины. Не стал бы анонсировать запросные позиции. Всё-таки переговоры должны идти в тишине. Мы, единственное, весьма сожалеем, что эти переговоры не начались сутки тому назад, а возможность такая была. Наша делегация давно здесь, в Белоруссии. Делегация была готова и в 12 ночи, и в час, и в два. Но оппоненты прилетели только сейчас. Будем надеяться, что в эти минуты начинаются переговоры.
- О ходе "Операции Z". Главная задача российских военных — обеспечить безопасность гражданского населения. И российские военные делают всё для этого. Видим множественные попытки использовать гражданское население со стороны украинских националистических группировок, которые используют гражданское население, гражданские объекты, жилые дома как живой щит. Это недопустимо. И наши ребята, наши военные делают всё возможное, чтобы этого не допустить. Естественно, украинцам на Украине об этом никто не рассказывает.
- О поставках вооружения Европы Украине. Поставки вооружения, боеприпасов на территорию Украины могут и станут чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который ни коем случае не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия. Это лишний раз подтверждает правоту России в тех мерах, которые предпринимаются, чтобы осуществить демилитаризацию страны, которая в целом подвержена достаточно таким агрессивным, а зачастую преступным, как это было в отношении республик ЛНР и ДНР, устремлениям.
- О мерах ЦБ. В России велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжёлые санкции, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Поэтому планы по реагированию есть, они были подготовлены, разработаны и реализуются по мере поступления проблем.
- Как Путин относится к персональным санкциям. Относится достаточно индифферентно. В санкциях содержится абсурдное положение об активах и т.д., но всем известно, что никаких активов, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и ещё каких-то банковских вкладов, у президента нет. Но если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства — это не менее абсурдно, весьма недальновидно.
- Около 14:00 мск в Гомельской области Белоруссии начались переговоры России и Украины.
Переговоры России и Украины. Видео © Телеграм-канал Belta
Заявление Минобороны РФ:
- Группировка войск ЛНР продвинулась вперёд на 23 километра и установила контроль над сёлами Новая Астрахань и Боровеньки, подразделения ВС ДНР завершают блокирование Мариуполя.
- Все населённые пункты, перешедшие под контроль ВС РФ, продолжают жить в обычном режиме. Функционируют объекты жизнеобеспечения населения, работает транспорт. Местные администрации, по договорённости с командованием российских войск, тоже участвуют в обеспечении правопорядка и поддержании мирной жизни.
- В спецоперации принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту.
- Дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флота, а также дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.
- Киев официально признал, что украинские военнослужащие, защищавшие остров Змеиный 26 февраля и объявленные "героически погибшими", в действительности живы. Ранее о гибели морских пехотинцев и пограничников сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, больше 100 солдат "погибли" в первый день спецоперации России. Однако оказалось, что военнослужащие живы. Они добровольно сдались в плен Российской армии.
- Банк России принял решение значительно повысить ключевую ставку — до 20% годовых. В регуляторе объяснили этот шаг "кардинально изменившимися внешними условиями для российской экономики". При этом президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключённых до увеличения ключевой ставки.
- Тем временем переговоры России и Украины продолжаются уже более двух часов. БелТА публикует фото со встречи:
- Россия в качестве ответных мер на действия европейских стран ограничила полёты в 36 государств. Среди них — Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия. Полный список здесь.