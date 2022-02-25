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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 13:58
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В ожидании переговоров: Пятый день военной спецоперации России по защите Донбасса. Онлайн

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Последние данные о событиях на Украине и действиях Вооружённых сил России.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом российский лидер подчеркнул, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф предлагает следить за развитием событий в режиме реального времени. Онлайн-трансляцию первого дня спецоперации можете найти здесь.

  • Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением, в котором сообщил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. То, чего Россия добивалась изначально. При этом он посетовал, что Украина осталась в одиночестве в вопросе самозащиты. Различные заверения со стороны Запада остаются только на словах.

Новое сообщение Минобороны РФ:

  • В ходе боевых действий сложили оружие и сдались свыше 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. 82 украинских солдата сдались в районе острова Змеиный.
  • Уничтожено 11 украинских военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций, 5 боевых самолётов, 1 вертолёт, 5 беспилотных летательных аппаратов, 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники, 5 боевых катеров.
  • Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.

Последствия обстрела школы в Горловке. Видео © T.me / Prikhodko1970

Комментарии представителя Кремля Дмитрия Пескова о ситуации:

Политолог Жарихин объяснил, почему изменилась риторика Зеленского
Политолог Жарихин объяснил, почему изменилась риторика Зеленского

Новое заявление Минобороны РФ:

  • Основные силы Воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта в Гостомеле, обеспечив блокирование Киева с запада.
  • В операции было задействовано более 200 российских вертолётов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы.
  • При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Российских вооружённых силах нет.
  • Российские военные не будут наносить удары по жилым кварталам Киева. Данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развёрнуты установки РСЗО "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель.
  • По заявлению министерства, советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям.
  • Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приёмами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах.
  • Российские подразделения завершили блокирование Чернигова.

Продолжаются "спортивные санкции". Из-за нынешней ситуации отменяются и переносятся соревнования, которые должны были пройти в нашей стране, клубы отказываются выступать в российских лигах:

Заявления Владимира Путина на оперативном совещании с Совбезом РФ:

  • Основные боестолкновения на Украине идут именно с отрядами националистов, которые несут прямую ответственность за геноцид в Донбасе.
  • Националистические элементы, внедрённые в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооружённого сопротивления, но и по сути играют роль заградотрядов.
  • Обращение к украинским военным: "Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".
  • Российские солдаты и офицеры действуют мужественно, профессионально, героически выполняя свой долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества.

Заявление Минобороны РФ:

  • Минобороны РФ сообщило о входе российских сил в Мелитополь. Отмечается, что некоторые местные жители приветствовали российских военных. Так, пенсионеры выходили на улицы с красными флагами.
  • Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР. Президент республики Аслан Бжания отметил, что Сухум считает необходимым быть и в будущем причастным к судьбе Донбасса, искренне желает безопасного и устойчивого развития жителям региона — как братьям.
  • Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН наложила вето на предложенную западными странами резолюцию, в которой осуждается военная спецоперация РФ по демилитаризации Украины. Соединённые Штаты же заявили о намерении вынести этот документ на рассмотрение Генеральной Ассамблеи международной организации.
Советник главы офиса Зеленского назвал причину отказа Украины от переговоров с РФ
Советник главы офиса Зеленского назвал причину отказа Украины от переговоров с РФ

Заявление Минобороны РФ по операции на Украине:

  • AFP: Франция решила усилить экономические санкции против России. Так, на национальном уровне она намерена принять "меры по замораживанию финансовых активов российских деятелей". Также ограничения могут коснуться системы SWIFT.

Страны Запада объявили о новых санкциях против России за то, что она начала военную спецоперацию на Украине — "Операцию Z".

  • Зеленский в видеообращении объяснил причину своего согласия на переговоры с Россией в Белоруссии. Он признался, что не верит в их успех.
  • "Скажу откровенно, как всегда: я не очень верю в исход этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я, как президент, не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но всё же шанс", — говорит Зеленский в своём видеообращении.
  • В результате "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины с российской стороны есть погибшие и раненые, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских ВС.
  • Ещё девять пограничников добровольно отказались проходить службу на Украине и перешли на сторону России. Видео публикует ФСБ.
Фото © МИД Белоруссии

Фото © МИД Белоруссии

Новое сообщение от Минобороны РФ о ходе "Операции Z":

  • Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.
  • С начала операции поражено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры (из них 31 пункт управления и узел связи ВСУ).
  • За сутки ВКС России уничтожили восемь "Бук М-1", станций наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", четыре боевых самолёта на земле и один в воздухе, 314 танков и других ББМ, 57 РСЗО, 274 единицы специальной военной автомобильной техники.
  • ВС РФ взяли под контроль Бердянск и Энергодар, а также территорию вокруг Запорожской АЭC.
  • Силы ЛНР установили контроль над Хворостянкой, Сухановкой и Артёмом, а подразделения ДНР продвинулись на 19 километров, взяли Новый Айдар и полностью блокировали Волноваху.
  • Украинские власти объявляют, что в столице якобы орудуют группы "российских диверсантов", а сам город блокирован. На самом деле в Киеве бесчинствуют вооружённые банды мародёров, грабителей и националистов, получивших оружие от властей;
  • Жители Киева могут спокойно покинуть город по трассе Киев – Васильков: данное направление открыто и безопасно.

Украинская делегация прилетела на переговоры с Россией. Видео © LIFE

Заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова:

  • О переговорах делегаций России и Украины. Не стал бы анонсировать запросные позиции. Всё-таки переговоры должны идти в тишине. Мы, единственное, весьма сожалеем, что эти переговоры не начались сутки тому назад, а возможность такая была. Наша делегация давно здесь, в Белоруссии. Делегация была готова и в 12 ночи, и в час, и в два. Но оппоненты прилетели только сейчас. Будем надеяться, что в эти минуты начинаются переговоры.
  • О ходе "Операции Z". Главная задача российских военных — обеспечить безопасность гражданского населения. И российские военные делают всё для этого. Видим множественные попытки использовать гражданское население со стороны украинских националистических группировок, которые используют гражданское население, гражданские объекты, жилые дома как живой щит. Это недопустимо. И наши ребята, наши военные делают всё возможное, чтобы этого не допустить. Естественно, украинцам на Украине об этом никто не рассказывает.
  • О поставках вооружения Европы Украине. Поставки вооружения, боеприпасов на территорию Украины могут и станут чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который ни коем случае не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия. Это лишний раз подтверждает правоту России в тех мерах, которые предпринимаются, чтобы осуществить демилитаризацию страны, которая в целом подвержена достаточно таким агрессивным, а зачастую преступным, как это было в отношении республик ЛНР и ДНР, устремлениям.
  • О мерах ЦБ. В России велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжёлые санкции, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Поэтому планы по реагированию есть, они были подготовлены, разработаны и реализуются по мере поступления проблем.
  • Как Путин относится к персональным санкциям. Относится достаточно индифферентно. В санкциях содержится абсурдное положение об активах и т.д., но всем известно, что никаких активов, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и ещё каких-то банковских вкладов, у президента нет. Но если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства — это не менее абсурдно, весьма недальновидно.
  • Около 14:00 мск в Гомельской области Белоруссии начались переговоры России и Украины.

Переговоры России и Украины. Видео © Телеграм-канал Belta

Заявление Минобороны РФ:

  • Группировка войск ЛНР продвинулась вперёд на 23 километра и установила контроль над сёлами Новая Астрахань и Боровеньки, подразделения ВС ДНР завершают блокирование Мариуполя.
  • Все населённые пункты, перешедшие под контроль ВС РФ, продолжают жить в обычном режиме. Функционируют объекты жизнеобеспечения населения, работает транспорт. Местные администрации, по договорённости с командованием российских войск, тоже участвуют в обеспечении правопорядка и поддержании мирной жизни.
  • В спецоперации принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту.

  • Киев официально признал, что украинские военнослужащие, защищавшие остров Змеиный 26 февраля и объявленные "героически погибшими", в действительности живы. Ранее о гибели морских пехотинцев и пограничников сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, больше 100 солдат "погибли" в первый день спецоперации России. Однако оказалось, что военнослужащие живы. Они добровольно сдались в плен Российской армии.
  • Тем временем переговоры России и Украины продолжаются уже более двух часов. БелТА публикует фото со встречи:
  • Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta
    Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta
  • Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta
    Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta
  • Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta
    Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta
  • Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta
    Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta

Переговоры России и Украины. Фото © Телеграм-канал Belta

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  • Россия в качестве ответных мер на действия европейских стран ограничила полёты в 36 государств. Среди них — Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия. Полный список здесь.


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Александра Вишнякова
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