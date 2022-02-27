Евросоюз сообщил о решении Запада заморозить активы Центробанка России
Как отмечается, так там намерены гарантировать, чтобы ЦБ РФ не подорвал эффективность санкций, вводимых из-за военной спецоперации России на Украине.
Европейский союз совместно с рядом других западных стран сообщил о намерении заморозить активы Банка России на фоне спецоперации РФ на Украине. Об этом говорится в их совместном заявлении.
"Мы договорились ввести ограничительные меры, которые не позволят Центробанку РФ использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать эффективность наших санкций", — следует из документа.
Как уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, такие меры давления будут реализованы в координации с Германией, Италией, Канадой, Британией, Соединёнными Штатами. Эти санкции решено ввести параллельно с отключением ряда российских банков от SWIFT — международной системы межбанковских платежей.
"<… > Мы парализуем активы Центробанка России. Это заморозит его трансакции. И сделает невозможным для Ценробанка ликвидировать его активы", — пояснила фон дер Ляйен.
Отмечается, что могут быть введены и другие санкции против России: средства стран Запада на этом не исчерпаны.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
Урсула фон дер Ляйен. Фото © Twitter / EU_commission