Россия закрыла своё небо для Латвии, Литвы, Эстонии и Словении
Полёты авиакомпаний РФ из Калининграда будут осуществляться через нейтральные воды Балтийского моря. Об изменениях в расписании можно будет узнавать на сайте авиакомпаний и Храброво.
Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства России ещё для четырёх стран — Латвии, Литвы, Словении и Эстонии. В том числе речь идёт о транзитных рейсах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полётов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полёты через воздушное пространство Российской Федерации", — говорится в сообщении Росавиации.
Тем временем полёты из Калининграда проводятся в штатном режиме, сообщает ведомство. Для этого российские авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Однако в связи с этим возможно увеличение времени полёта, об изменениях в расписании Храброво и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах, а также пабликах аэропорта и авиакомпаний в соцсетях.
Как ранее писал Лайф, источники телеканала ARD сообщили, что Евросоюз решил закрыть небо для российских самолётов. На сегодняшний день уже заблокировано воздушное пространство Болгарии, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словении, Чехии и Эстонии.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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