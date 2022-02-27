Россия закрыла своё небо для Латвии, Литвы, Эстонии и Словении

Полёты авиакомпаний РФ из Калининграда будут осуществляться через нейтральные воды Балтийского моря. Об изменениях в расписании можно будет узнавать на сайте авиакомпаний и Храброво.

Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства России ещё для четырёх стран — Латвии, Литвы, Словении и Эстонии. В том числе речь идёт о транзитных рейсах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полётов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полёты через воздушное пространство Российской Федерации", — говорится в сообщении Росавиации.

Тем временем полёты из Калининграда проводятся в штатном режиме, сообщает ведомство. Для этого российские авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Однако в связи с этим возможно увеличение времени полёта, об изменениях в расписании Храброво и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах, а также пабликах аэропорта и авиакомпаний в соцсетях.