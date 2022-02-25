Канада ввела санкции против ряда россиян и российских компаний

Канада включила в свои новые санкционные списки по России 27 финансовых институтов и пять компаний, в том числе ВТБ, "Газпром" и "Транснефть". Об этом говорится в опубликованных на сайте Правительства Канады документах, связанных с двумя пакетами санкций Оттавы в отношении Москвы из-за ситуации на Украине.

"Новые изменения накладывают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента Путина, его близких и членов семей некоторых лиц, уже подпавших под санкции Канады, а также на 27 ключевых финансовых учреждений", — отмечается в документе.

Всего в новом чёрном списке, представленном властями Канады, 32 российских юридических лица.