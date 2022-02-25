Канада ввела санкции против ряда россиян и российских компаний
Новые меры давления коснулись около трёх десятков юридических лиц и 31 человека. Некоторые из них уже были под санкциями со стороны Оттавы.
Канада включила в свои новые санкционные списки по России 27 финансовых институтов и пять компаний, в том числе ВТБ, "Газпром" и "Транснефть". Об этом говорится в опубликованных на сайте Правительства Канады документах, связанных с двумя пакетами санкций Оттавы в отношении Москвы из-за ситуации на Украине.
"Новые изменения накладывают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента Путина, его близких и членов семей некоторых лиц, уже подпавших под санкции Канады, а также на 27 ключевых финансовых учреждений", — отмечается в документе.
Всего в новом чёрном списке, представленном властями Канады, 32 российских юридических лица.
Ранее Лайф писал, что Рогозин предупредил о последствиях санкций США против космической отрасли. Он призвал проверять психическое здоровье тех, кто придумывает подобные ограничения, и связал их с одним смертельным заболеванием.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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