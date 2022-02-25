На саммите ЕС подготовят третий пакет санкций против России

Один из обсуждаемых пунктов — включение в чёрный список президента России Владимира Путина. Однозначного решения по этому вопросу пока нет.

Лидеры стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе готовят третий пакет санкций против России, который может быть введён при продолжении текущей ситуации на Украине или её ухудшении.

"Практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций", — сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС на полях встречи.

В новый пакет ограничительных мер может войти отключение России от международной платёжной системы SWIFT. Решения по этому поводу пока нет, некоторые страны, среди них, к примеру, Германия, высказываются против. Источник также рассказал, что лидеры ЕС затронули возможность включения в чёрный список президента России Владимира Путина.

"Включение Путина в чёрный список — ещё один обсуждающийся вариант третьего пакета. Точного решения по этому вопросу тоже пока нет", — сообщил он.