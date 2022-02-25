На саммите ЕС подготовят третий пакет санкций против России
Один из обсуждаемых пунктов — включение в чёрный список президента России Владимира Путина. Однозначного решения по этому вопросу пока нет.
Лидеры стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе готовят третий пакет санкций против России, который может быть введён при продолжении текущей ситуации на Украине или её ухудшении.
"Практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций", — сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС на полях встречи.
В новый пакет ограничительных мер может войти отключение России от международной платёжной системы SWIFT. Решения по этому поводу пока нет, некоторые страны, среди них, к примеру, Германия, высказываются против. Источник также рассказал, что лидеры ЕС затронули возможность включения в чёрный список президента России Владимира Путина.
"Включение Путина в чёрный список — ещё один обсуждающийся вариант третьего пакета. Точного решения по этому вопросу тоже пока нет", — сообщил он.
Лайф сообщал, что лидеры ЕС уже договорились о введении новых санкций против России. На этом этапе они охватят финансовый и транспортный секторы России, а также визовую политику Евросоюза в отношении РФ. А Белый дом предложил подождать влияния его расширенных мер давления на Россию. Далип Сингх отметил, что рестрикции были разработаны таким образом, чтобы не препятствовать "своевременным поставкам" энергоносителей из России на мировые рынки и их оплате.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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