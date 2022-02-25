Глава МИД Британии: Не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Фото © Twitter / Liz Truss
Министр считает, что РФ стала изгоем на мировой арене. Дипломат заявила, что беспрецедентный пакет санкций принесёт России самые высокие экономические издержки.
Лондон намерен добиться разрушения экономики России из-за начала её военной операции на Украине. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
"Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины — восстановлены", — сказала она.
Трасс заверила, что Великобритания продолжит оказывать Киеву поддержку в экономическом, политическом и оборонительном плане. Она также назвала Россию изгоем на мировой арене. Дипломат заявила, что беспрецедентный пакет санкций принесёт Кремлю высокие экономические издержки.
Ранее Лайф писал, что Рогозин предупредил о последствиях санкций США против космической отрасли. Он призвал проверять психическое здоровье тех, кто придумывает подобные ограничения, и связал их с одним смертельным заболеванием.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.