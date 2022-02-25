Глава МИД Британии: Не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена

Министр считает, что РФ стала изгоем на мировой арене. Дипломат заявила, что беспрецедентный пакет санкций принесёт России самые высокие экономические издержки.

Лондон намерен добиться разрушения экономики России из-за начала её военной операции на Украине. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины — восстановлены", — сказала она.

Трасс заверила, что Великобритания продолжит оказывать Киеву поддержку в экономическом, политическом и оборонительном плане. Она также назвала Россию изгоем на мировой арене. Дипломат заявила, что беспрецедентный пакет санкций принесёт Кремлю высокие экономические издержки.