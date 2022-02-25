Эксперт Сизов рассказал, как мошенники могут использовать тему Донбасса

На фоне спецоперации России в Донбассе мошенники могут попытаться сыграть на изменении курсов валют. Такое мнение высказал руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

"Мы сейчас явно видим очень сильные скачки и валютного рынка, и рынка акций. Скорее всего, на фоне этого мошенники будут предлагать какие-нибудь вымышленные продукты по сбережению средств или переводу их в иностранные валюты. Это классика, которую мошенники используют в таких ситуациях", — рассказал Сизов в интервью радио Sputnik.

Второе, на чём могут попытаться сыграть мошенники, — это возможные выплаты для поддержки социально незащищённых слоев населения, предположил Сизов. Например, поддержки населения в прилегающих к Донбассу регионах. Аферисты будут предлагать где-то зарегистрироваться в Интернете, чтобы якобы получить выплаты или субсидии от государства. Для защиты от злоумышленников специалист советует перепроверять информацию до принятия каких-либо решений.

"Следует уточнить, из какой организации звонок. После этого надо повесить трубку, зайти на сайт организации, от которой якобы был звонок, посмотреть информацию на официальном сайте. Если она там есть, то перезвонить самостоятельно. Если нет, то это были мошенники", — заключил Алексей Сизов.