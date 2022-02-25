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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 00:29
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Зеленский создал ставку Верховного главнокомандующего

Деятельность Военного кабинета СНБО прекращается. Обеспечение рабочих мест теперь возложено на плечи Кабмина и Госуправления делами.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Ставку Верховного главнокомандующего. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Эту новую структуру возглавил сам глава государства, координатором ставки стал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Уточняется, что деятельность Военного кабинета СНБО прекращается. Кабинету министров Украины, Генштабу ВСУ, Госуправлению делами поручено обеспечить оборудование рабочих мест в возможных местах развёртывания ставки.

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Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © Официальный сайт президента Украины

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