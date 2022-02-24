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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 06:00
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Запад ответил санкциями: Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса. Онлайн

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Главное о развитии событий на Украине и действиях российских Вооружённых сил.

  • Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом российский лидер подчеркнул, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф предлагает следить за развитием событий в режиме реального времени.
  • "Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции", — сказал Владимир Путин.
  • Байден анонсировал жёсткие санкции против России. Он заверил Владимира Зеленского, что США продолжат оказывать "помощь Украине и украинскому народу". А тот попросил призвать лидеров стран мира выступить против действий России.
  • В ряде же российских приграничных регионов РФ частично или полностью отменили занятия в школах, посещение детсадов. Так, в Курской области школьников было решено перевести на дистанционное обучение, не прерывая образовательный процесс. В ряде школ и детских садов Белгородской, Брянской областей, а также Республики Крым отменили занятия.
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  • Минобороны России выступило с официальным заявлением в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса. Отмечено, что Госпогранслужба Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказала. Средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиационных баз выведена из строя. Сообщения о том, что над Украиной якобы был сбит российский самолёт, в МО РФ опровергли.
  • Курсы доллара и евро резко растут. Так, американская валюта, по данным на 09:19 мск, находилась на отметке 88,59 рубля, европейская — 99,92. При этом ранее курс евро превысил 100 рублей.
  • Центробанк решил начать валютные интервенции для поддержания курса рубля. Отмечается, что ЦБ РФ будет обеспечивать финансовую стабильность и непрерывность операционной деятельности в России. При этом будут задействованы все необходимые инструменты.
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  • На фоне происходящего пользователи в разных странах сообщают о сбоях в работе Telegram. Люди жалуются, что не могут подключиться к серверу, не получается отправить сообщения. В том числе это отмечается в Москве и Киеве.
  1. Подразделения и военнослужащие армии Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.
  2. Позиции подразделений украинской армии, сложивших оружие, ударам не подвергаются.
  3. ВС РФ не наносят ударов по городам Украины, и мирному населению ничего не угрожает.
  4. Высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ.
  5. Заявление главнокомандующего ВСУ Залужного о якобы потерях российских самолётов и бронетехники является полным враньём.
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  • Представитель Кремля Дмитрий Песков сделал несколько заявлений об операции в Донбассе:

— Цели были сказаны президентом: демилитаризация и денацификация Украины. И то и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа. Сроки проведения определяются результативностью и целесообразностью.

— Мы знаем, что большинство, солидное большинство населения поддержало решение президента о признании двух республик — ЛНР и ДНР. И то, что происходит, это как раз происходит на основании обращений руководителей двух республик.

— Безусловно, ситуация очень беспокойная. Но, как президент в своём обращении сказал, это всё продиктовано нашими национальными интересами, заботой о будущем нашей страны.

Никто не говорит об оккупации. В данном случае это слово неприменимо.

— Президент сформулировал своё видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы эти концептуальные краснолинейные проблемы были решены. Он это сформулировал достаточно чётко: это нейтральный статус, отказ от размещения вооружений. Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это.

Эмоциональная реакция рынков в финансовой сфере прогнозировалась, и, для того чтобы период этой реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры: создан запас прочности и т.д. Это неизбежная эмоциональная реакция, она выровняется и примет более спокойный осознанный характер в ближайшее время.

Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. У нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств. Но так или иначе с этими государствами у нас возникали проблемы и до этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом невозможно.

  • Пограничники Украины массово покинули места дислокации на российско-украинской границе, заявили в ФСБ РФ.
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  • Заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой:

– Специальная военная операция России на Украине не является началом войны, она, напротив, призвана предотвратить глобальное противостояние и завершить боевые действия в Донбассе.

Россия получила отказ США от переговоров до того, как начала операцию по защите Донбасса.

Эвакуация российских дипломатов с территории Украины завершилась минувшей ночью.

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  • Президент России Владимир Путин, комментируя решение о проведении спецоперации по защите Донбасса, заявил, что у Москвы просто не осталось никаких шансов поступить иначе:

"Самое главное, чтобы было понятно. То, что происходит, — вынужденная мера. Просто не оставили никаких шансов поступить иначе", — заявил он.

Путин — о спецоперации в Донбассе: Не оставили шансов поступить иначе. Видео © LIFE

  • Путин также добавил, что Россия остаётся частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб системе, частью которой она является. Тем не менее, по его словам, по политическим соображениям новых санкций не избежать, и в этой связи российский лидер призвал собравшихся "с пониманием отнестись к тому, что происходит.
  • А ещё США решили ужесточить ограничения на экспорт микроэлектроники в Россию. Санкции также коснутся нескольких других категорий товаров, среди которых навигационное оборудование, авионика, компоненты самолётов. А вот Евросоюз в четверг пока только одобрил сам факт принятия новых ограничений. Ожидается, что введены они будут в пятницу.
  • ЦБ пообещал сохранность валютных сбережений граждан в "санкционных" банках. Отмечается, что все их операции в рублях будут проводиться и соответствующие услуги будут предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также будут сохранены и могут быть выданы в валюте счёта.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением, в котором сообщил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины — то, чего Россия добивалась изначально. При этом он посетовал, что Украина осталась в одиночестве в вопросе самозащиты. Различные заверения со стороны Запада остаются только на словах.

Рано утром 25 февраля в Киеве раздались мощные взрывы. Их было слышно, в частности, в Печерском и Голосеевском районах, на Позняках. В районе Троещины раздалось шесть взрывов. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН. Предполагается, что силы противовоздушной обороны украинской столицы могли сбить российскую крылатую ракету "Калибр", однако каких-либо подтверждений этой информации нет.

Жители Киева наблюдают вспышки и слышат взрывы в небе. Видео © УНИАН

"Мы остаёмся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно: не вижу таких <…> Все боятся", — сказал он.

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Новое сообщение Минобороны РФ:

  • В ходе боевых действий сложили оружие и сдались свыше 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. 82 украинских солдата сдались в районе острова Змеиный.
  • Уничтожено 11 украинских военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций, 5 боевых самолётов, 1 вертолёт, 5 беспилотных летательных аппаратов, 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники, 5 боевых катеров.
  • Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.
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Андрей Григорьев
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