Запад ответил санкциями: Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса. Онлайн
Главное о развитии событий на Украине и действиях российских Вооружённых сил.
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом российский лидер подчеркнул, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф предлагает следить за развитием событий в режиме реального времени.
- "Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции", — сказал Владимир Путин.
- Российский лидер призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой. Президент РФ отметил, что отметил, что их отцы и деды давали присягу и сражались за родину не для того, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть в стране.
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение. Также лидер Незалежной призвал граждан Украины не паниковать.
- Байден анонсировал жёсткие санкции против России. Он заверил Владимира Зеленского, что США продолжат оказывать "помощь Украине и украинскому народу". А тот попросил призвать лидеров стран мира выступить против действий России.
- Меж тем силы Донецкой Народной Республики наносят удары по украинским позициям. А подразделения Народной милиции ЛНР начали штурм города Счастье, находящегося на территории, контролируемой Украиной.
- В ряде же российских приграничных регионов РФ частично или полностью отменили занятия в школах, посещение детсадов. Так, в Курской области школьников было решено перевести на дистанционное обучение, не прерывая образовательный процесс. В ряде школ и детских садов Белгородской, Брянской областей, а также Республики Крым отменили занятия.
- Минобороны России выступило с официальным заявлением в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса. Отмечено, что Госпогранслужба Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказала. Средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиационных баз выведена из строя. Сообщения о том, что над Украиной якобы был сбит российский самолёт, в МО РФ опровергли.
- Курсы доллара и евро резко растут. Так, американская валюта, по данным на 09:19 мск, находилась на отметке 88,59 рубля, европейская — 99,92. При этом ранее курс евро превысил 100 рублей.
- Верховная рада Украины ввела на всей территории страны военное положение на фоне спецоперации Минобороны РФ по защите Донбасса. Как сообщила депутат Евгения Кравчук, за это проголосовали 300 депутатов.
- Народная милиция ЛНР сообщила, что начала операцию по освобождению своих временно оккупированных территорий. Там отметили, что ведут огонь только по военным объектам. Луганск призвал украинских военных сложить оружие и не выполнять приказы командования. К этому моменту милиция взяла под свой контроль ещё два населённых пункта — город Счастье и Станицу Луганскую.
- Центробанк решил начать валютные интервенции для поддержания курса рубля. Отмечается, что ЦБ РФ будет обеспечивать финансовую стабильность и непрерывность операционной деятельности в России. При этом будут задействованы все необходимые инструменты.
- Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что сбиты два бомбардировщика Су-24 Вооружённых сил Украины и два беспилотника Bayraktar.
- На фоне происходящего пользователи в разных странах сообщают о сбоях в работе Telegram. Люди жалуются, что не могут подключиться к серверу, не получается отправить сообщения. В том числе это отмечается в Москве и Киеве.
- Украинские военнослужащие по всей линии соприкосновения массово отказываются выполнять приказы и покидают позиции. Об этом сообщили в Луганской Народной Республике.
- В свою очередь в Донецкой Народной Республике сообщают, что часть украинских военнослужащих обратилась к властям ДНР с просьбой о создании гуманитарного коридора для их ухода со своих позиций.
- Тем временем в Киеве у заправочных станций скапливаются десятки машин, водители запасаются топливом. В магазинах украинцы скупают продукты, а также пытаются снять наличные деньги с карт. Кроме того, как сообщалось ранее, в городе звучат сирены гражданской обороны.
- Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) заявила об освобождении населённого пункта Лопаскино, находившегося под контролем Вооружённых сил Украины.
- Тем временем Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) заявило о приостановке судоходства в акватории Азовского моря "до особого распоряжения".
- Минобороны РФ опубликовало ещё одно заявление:
- Подразделения и военнослужащие армии Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.
- Позиции подразделений украинской армии, сложивших оружие, ударам не подвергаются.
- ВС РФ не наносят ударов по городам Украины, и мирному населению ничего не угрожает.
- Высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ.
- Заявление главнокомандующего ВСУ Залужного о якобы потерях российских самолётов и бронетехники является полным враньём.
- Посол Украины Василий Бондарь обратился к властям Турции с призывом заблокировать движение российских военных кораблей через пролив Дарданеллы на фоне российской спецоперации на Украине.
- Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в скором времени специальная операция в Донбассе закончится и города ДНР будут освобождены.
- В ФСБ сообщили, что со стороны Украины подвергся обстрелу пограничный пункт пропуска Тёткино в Курской области. Ответным огнём российских пограничников огневая точка подавлена.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска не участвуют в военной спецоперации в Донбассе, объявленной сегодня утром Владимиром Путиным.
- Украина разрывает дипломатические отношения с Россией. Об этом объявил на брифинге в четверг президент страны Владимир Зеленский.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков сделал несколько заявлений об операции в Донбассе:
— Цели были сказаны президентом: демилитаризация и денацификация Украины. И то и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа. Сроки проведения определяются результативностью и целесообразностью.
— Мы знаем, что большинство, солидное большинство населения поддержало решение президента о признании двух республик — ЛНР и ДНР. И то, что происходит, это как раз происходит на основании обращений руководителей двух республик.
— Безусловно, ситуация очень беспокойная. Но, как президент в своём обращении сказал, это всё продиктовано нашими национальными интересами, заботой о будущем нашей страны.
— Никто не говорит об оккупации. В данном случае это слово неприменимо.
— Президент сформулировал своё видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы эти концептуальные краснолинейные проблемы были решены. Он это сформулировал достаточно чётко: это нейтральный статус, отказ от размещения вооружений. Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это.
— Эмоциональная реакция рынков в финансовой сфере прогнозировалась, и, для того чтобы период этой реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры: создан запас прочности и т.д. Это неизбежная эмоциональная реакция, она выровняется и примет более спокойный осознанный характер в ближайшее время.
— Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. У нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств. Но так или иначе с этими государствами у нас возникали проблемы и до этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом невозможно.
- Пограничники Украины массово покинули места дислокации на российско-украинской границе, заявили в ФСБ РФ.
- Тем временем страны – члены НАТО приняли решение задействовать оборонный план, предусматривающий размещение сил реагирования в странах альянса, чтобы защитить союзников.
- Кроме того, НАТО развёртывает дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы в восточной части альянса из-за военной спецоперации России на территории республик Донбасса.
- Два российских гражданских грузовых судна попали под ракетный удар со стороны Украины в Азовском море. На борту одного из них произошёл пожар, один из членов команды получил тяжёлое ранение.
- В российском Минобороны напомнили, что Вооружённые силы РФ не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
- Украина начала эвакуацию своего посольства в Москве. Киев также отозвал временного поверенного в РФ Василия Покотило для проведения консультаций.
- Заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой:
– Специальная военная операция России на Украине не является началом войны, она, напротив, призвана предотвратить глобальное противостояние и завершить боевые действия в Донбассе.
– Россия получила отказ США от переговоров до того, как начала операцию по защите Донбасса.
– Эвакуация российских дипломатов с территории Украины завершилась минувшей ночью.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился относиться с уважением к украинским солдатам и поручил обеспечить безопасные коридоры, чтобы военные, сложившие оружие, могли вернуться к своим семьям.
- Штурмовик Су-25 ВКС России из-за ошибки пилотирования потерпел аварию в ходе спецоперации на Украине, лётчик катапультировался, он жив. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
- По данным погрануправления ФСБ, в Краснодарском крае взорвался боеприпас, прилетевший со стороны Украины. Инцидент произошёл сегодня днём вблизи населённого пункта Широчанка. Пострадавших в результате происшествия нет.
- В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей украинской столицы просят срочно пройти в укрытия. А мэр города Виталий Кличко заявил также о введении комендантского часа на фоне спецоперации России по защите Донбасса.
- По данным Следственного комитета РФ, двое взрослых и ребёнок пострадали из-за украинских снарядов в Белгородской области. Кроме того, уничтожен один жилой дом, повреждены ещё восемь и один автомобиль. СК возбудил уголовное дело.
- Президент России Владимир Путин, комментируя решение о проведении спецоперации по защите Донбасса, заявил, что у Москвы просто не осталось никаких шансов поступить иначе:
"Самое главное, чтобы было понятно. То, что происходит, — вынужденная мера. Просто не оставили никаких шансов поступить иначе", — заявил он.
Путин — о спецоперации в Донбассе: Не оставили шансов поступить иначе. Видео © LIFE
- Путин также добавил, что Россия остаётся частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб системе, частью которой она является. Тем не менее, по его словам, по политическим соображениям новых санкций не избежать, и в этой связи российский лидер призвал собравшихся "с пониманием отнестись к тому, что происходит.
- Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты приняли решение о введении новых санкций против России, они коснутся в том числе российских банков, ударят по высокотехнологичному сектору. Вместе с тем Штаты не будут отправлять свои войска на Украину, пока не будут отключать страну от SWIFT. На фоне этого курс рубля укрепился.
- А ещё США решили ужесточить ограничения на экспорт микроэлектроники в Россию. Санкции также коснутся нескольких других категорий товаров, среди которых навигационное оборудование, авионика, компоненты самолётов. А вот Евросоюз в четверг пока только одобрил сам факт принятия новых ограничений. Ожидается, что введены они будут в пятницу.
- Путин объяснил Макрону причины начала военной спецоперации на Украине. Разговор состоялся по инициативе Парижа. Отмечается, что два лидера провели "серьёзный и откровенный обмен мнениями о ситуации".
- Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Глава государства пожаловался, что страны Запада твердят ему о поддержке, но при этом отказываются от реальных шагов. Например, от принятия в НАТО.
- ЦБ пообещал сохранность валютных сбережений граждан в "санкционных" банках. Отмечается, что все их операции в рублях будут проводиться и соответствующие услуги будут предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также будут сохранены и могут быть выданы в валюте счёта.
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением, в котором сообщил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины — то, чего Россия добивалась изначально. При этом он посетовал, что Украина осталась в одиночестве в вопросе самозащиты. Различные заверения со стороны Запада остаются только на словах.
Рано утром 25 февраля в Киеве раздались мощные взрывы. Их было слышно, в частности, в Печерском и Голосеевском районах, на Позняках. В районе Троещины раздалось шесть взрывов. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН. Предполагается, что силы противовоздушной обороны украинской столицы могли сбить российскую крылатую ракету "Калибр", однако каких-либо подтверждений этой информации нет.
Жители Киева наблюдают вспышки и слышат взрывы в небе. Видео © УНИАН
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением, в котором заявил, что его страна осталась в одиночестве, несмотря на обещания Запада помочь.
"Мы остаёмся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно: не вижу таких <…> Все боятся", — сказал он.
- В офисе Зеленского заявили о готовности провести переговоры с РФ о нейтральном статусе. Там отметили, что Европа боится "воевать" с Россией и принять Украину в НАТО. Однако Киев такого страха не испытывает, в том числе не боится проводить с Москвой обсуждения.
Новое сообщение Минобороны РФ:
- В ходе боевых действий сложили оружие и сдались свыше 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. 82 украинских солдата сдались в районе острова Змеиный.
- Уничтожено 11 украинских военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций, 5 боевых самолётов, 1 вертолёт, 5 беспилотных летательных аппаратов, 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники, 5 боевых катеров.
- Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.
- Трагедия в Горловке: снаряд, запущенный Вооружёнными силами Украины, попал в здание школы в Горловке. В результате обстрела погибли двое учителей. Такие данные приводит мэр города.
- Украина официально попросила Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, и Анкара может это сделать, однако даже в этой ситуации у РФ будет право вернуть флот на базу. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
- Национальный банк Украины ввёл запрет на валютные операции с российскими и белорусскими рублями.
- Президент Украины Владимир Зеленский остаётся в Киеве. Об этом сообщил советник главы офиса лидера Незалежной Михаил Подоляк.