НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 06:00
3370

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса. Онлайн

Последние новости о том, как разворачиваются события на Украине, какие действия предпринимают Вооружённые силы России.

  • Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом российский лидер подчеркнул, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф предлагает следить за развитием событий в режиме реального времени.
  • "Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции", сказал Владимир Путин.
  • Байден анонсировал жёсткие санкции против России. Он заверил Владимира Зеленского, что США продолжат оказывать "помощь Украине и украинскому народу". А тот попросил призвать лидеров стран мира выступить против действий России.
  • В ряде же российских приграничных регионов РФ частично или полностью отменили занятия в школах, посещение детсадов. Так, в Курской области школьников было решено перевести на дистанционное обучение, не прерывая образовательный процесс. В ряде школ и детских садов Белгородской, Брянской областей, а также Республики Крым отменили занятия.
  • Минобороны России выступило с официальным заявлением в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса. Отмечено, что Госпогранслужба Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказала. Средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиационных баз выведена из строя. Сообщения о том, что над Украиной якобы был сбит российский самолёт, в МО РФ опровергли.

© ТАСС / Сергей Савостьянов

Андрей Григорьев

Подписаться на LIFE

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1