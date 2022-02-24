Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса. Онлайн
Последние новости о том, как разворачиваются события на Украине, какие действия предпринимают Вооружённые силы России.
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом российский лидер подчеркнул, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф предлагает следить за развитием событий в режиме реального времени.
- "Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции", — сказал Владимир Путин.
- Российский лидер призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой. Президент РФ отметил, что отметил, что их отцы и деды давали присягу и сражались за родину не для того, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть в стране.
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение. Также лидер Незалежной призвал граждан Украины не паниковать.
- Байден анонсировал жёсткие санкции против России. Он заверил Владимира Зеленского, что США продолжат оказывать "помощь Украине и украинскому народу". А тот попросил призвать лидеров стран мира выступить против действий России.
- Меж тем силы Донецкой Народной Республики наносят удары по украинским позициям. А подразделения Народной милиции ЛНР начали штурм города Счастье, находящегося на территории, контролируемой Украиной.
- В ряде же российских приграничных регионов РФ частично или полностью отменили занятия в школах, посещение детсадов. Так, в Курской области школьников было решено перевести на дистанционное обучение, не прерывая образовательный процесс. В ряде школ и детских садов Белгородской, Брянской областей, а также Республики Крым отменили занятия.
- Минобороны России выступило с официальным заявлением в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса. Отмечено, что Госпогранслужба Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказала. Средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиационных баз выведена из строя. Сообщения о том, что над Украиной якобы был сбит российский самолёт, в МО РФ опровергли.
© ТАСС / Сергей Савостьянов