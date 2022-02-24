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Представитель Кремля Дмитрий Песков сделал несколько заявлений об операции в Донбассе:

— Цели были сказаны президентом: демилитаризация и денацификация Украины. И то и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа. Сроки проведения определяются результативностью и целесообразностью.

— Мы знаем, что большинство, солидное большинство населения поддержало решение президента о признании двух республик — ЛНР и ДНР. И то, что происходит, это как раз происходит на основании обращений руководителей двух республик.

— Безусловно, ситуация очень беспокойная. Но, как президент в своём обращении сказал, это всё продиктовано нашими национальными интересами, заботой о будущем нашей страны.

— Никто не говорит об оккупации. В данном случае это слово неприменимо.

— Президент сформулировал своё видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы эти концептуальные краснолинейные проблемы были решены. Он это сформулировал достаточно чётко: это нейтральный статус, отказ от размещения вооружений. Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это.

— Эмоциональная реакция рынков в финансовой сфере прогнозировалась, и, для того чтобы период этой реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры: создан запас прочности и т.д. Это неизбежная эмоциональная реакция, она выровняется и примет более спокойный осознанный характер в ближайшее время.

— Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. У нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств. Но так или иначе с этими государствами у нас возникали проблемы и до этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом невозможно.