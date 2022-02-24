Басурин: Силы ДНР наносят удары по украинским позициям

Народная милиция Донецкой Народной Республики утром 24 февраля начала наносить удары по позициям Вооружённых сил Украины. Это делается по всей линии соприкосновения, сообщил замначальника Управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

"Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения", — сказал Басурин.

По его словам, для этого используются "все доступные средства поражения".