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24 февраля, 05:18
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Басурин: Силы ДНР наносят удары по украинским позициям

В то же время подразделения Народной милиции ЛНР начали штурм города Счастье, находящегося на территории, контролируемой Украиной.

Народная милиция Донецкой Народной Республики утром 24 февраля начала наносить удары по позициям Вооружённых сил Украины. Это делается по всей линии соприкосновения, сообщил замначальника Управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

"Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения", — сказал Басурин.

По его словам, для этого используются "все доступные средства поражения".

Войска ЛНР начали штурм города Счастье

Войска ЛНР начали штурм города Счастье

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР.

Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Андрей Григорьев
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